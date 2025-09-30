จีนตัดสินประหารชีวิต 11 แก๊งมาเฟียตระกูลหมิง ตั้งศูนย์สแกมออนไลน์ในเมียนมา
บีบีซีรายงานโดยอ้างสื่อจีนว่า ศาลจีนได้มีคำตัดสินประหารชีวิตสมาชิก 11 คนของตระกูลหมิง ซึ่งเป็นตระกูลมาเฟียที่ก่ออาชญากรรมฉาว ซึ่งเคยเปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเมียนมา
ตระกูลหมิงทำงานให้กับหนึ่งใน 4 ตระกูลใหญ่ที่เคยควบคุมเมืองเล้าก์ก่าย ในรัฐฉานของเมียนมาที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนจีน และเปลี่ยนเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการพนัน ยาเสพติด และศูนย์หลอกลวงออนไลน์
ก่อนที่ทางการเมียนมาจะได้ทำการปราบปรามและจับกุมสมาชิกหลายคนของตระกูลเหล่านี้ในปี 2023 และส่งตัวให้กับทางการจีน
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน ศาลในเมืองเหวินโจว ทางตะวันออกของจีนได้พิพากษาลงโทษสมาชิกตระกูลหมิงรวม 39 คน โดยนอกจาก 11 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว อีก 5 คนถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ให้รอลงอาญา 2 ปี 11 คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ส่วนที่เหลือถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 5-24 ปี
ศาลระบุว่า ตั้งแต่ปี 2015 ตระกูลหมิงและกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การเปิดคาสิโนผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี
คำพิพากษาของศาลระบุว่า กิจกรรมการพนันและหลอกลวงออนไลน์ของตระกูลหมิงสร้างรายได้มากกว่า 10,000 ล้านหยวน หรือกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท
ก่อนหน้านี้ เคยมีการประเมินว่าบ่อนคาสิโนของแต่ละตระกูลใหญ่ทั้ง 4 ตระกูลมีการทำธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี
ศาลยังพบว่า ตระกูลหมิงและกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ มีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของแรงงานในศูนย์หลอกลวงหลายราย รวมถึงการยิงพนักงานเพื่อสกัดไม่ให้เดินทางกลับไปจีน
เมืองเล่าก์ก่ายถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อฉวยโอกาสจากความต้องการเล่นพนันของชาวจีน ซึ่งการพนันถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งในจีนและในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ จากนั้นมันก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และศูนย์หลอกลวงอีกหลายนับสิบแห่ง
เมืองเล่าก์ก่ายแห่งนี้ถูกมองว่าเป็นเสมืองห้องเครื่องของสิ่งที่สหประชาชาติเรียกว่า scamdemic หรือ การระบาดของอุตสาหกรรมหลอกลวงข้ามชาติ ซึ่งมีชาวต่างชาติมากกว่า 100,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ถูกล่อหลอกให้ไปยังศูนย์หลอกลวง ซึ่งพวกเขาจะถูกคุมขังและบังคับให้ทำงานหนักเป็นเวลานาน ในปฏิบัติการฉ้อโกงออนไลน์ซับซ้อนที่พุ่งเป้าไปยังเหยื่อทั่วโลก
ทั้งนี้ ตระกูลหมิงเคยเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐฉาน และบริหารศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเล้าก์ก่ายที่มีคนงานอย่างน้อย 10,000 คน
เมื่อสองปีก่อน กองกำลังพันธมิตรของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้เปิดฉากโจมตี กวาดล้างกองทัพเมียนมาออกจากพื้นที่ของรัฐฉานอันกว้างใหญ่ และยึดครองเมืองเล้าก์ก่าย โดยมีการสันนิษฐานว่าจีนซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มเหล่านี้ ได้อนุมัติให้ดำเนินการโจมตีครั้งนี้
รายงานระบุว่า หมิง เสวี่ยฉาง หัวหน้าตระกูล ได้ฆ่าตัวตาย ส่วนสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ถูกส่งตัวให้กับทางการจีน ขณะที่บางคนก็ได้สารภาพด้วยความสำนึกผิด พนักงานหลายพันคนที่ทำงานในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ก็ถูกส่งตัวให้กับตำรวจจีนเช่นกัน
บีบีซีระบุว่า จากคำตัดสินครั้งนี้ จีนกำลังส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับธุรกิจหลอกลวงตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและรุนแรง ขณะที่แรงกดดันจากจีนยังทำให้ไทยต้องดำเนินการปราบปรามศูนย์หลอกลวงบริเวณชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเมื่อต้นปีนี้ด้วย
กระนั้นก็ดี ธุรกิจหลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ก็ยังปรับตัว โดยส่วนใหญ่ย้ายฐานไปดำเนินธุรกิจในกัมพูชาในปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจนี้จะยังคงแพร่หลายอยู่ในเมียนมาอย่างมากก็ตาม