เกาหลีเหนือ จับ 2 หญิงวัยรุ่น เสริมหน้าอก ขึ้นศาล ผู้พิพากษาชี้ กระทำไม่เป็นสังคมนิยม
สื่อเกาหลี รายงานว่า เกาหลีเหนือได้นำผู้ที่ศัลยกรมหน้าอกอย่างผิดกฎหมาย และ ผู้หญิงวัย 20 ปี ที่เข้ารับการผ่าตัด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในที่สาธารณะ
สำนักข่าว เดลีเอ็นเคของเกาหลีเหนือ รายงานเมื่อวันที่ 25 กันยายนว่า แหล่งข่าวในจังหวัดฮวังแฮเหนือ กล่าวว่า มีการพิจารณาคดีต่อสาธารณะในเมืองซารีวอน เมื่อกลางเดือนกันยายน ต่อผู้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอกผิดกฎหมาย และ ผู้หญิงที่ทำศัลยกรรม
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผู้ที่ทำการผ่าตัด 1 ราย และหญิง 2 ราย ที่รับการผ่าตัด ถูกนำตัวออกจากการพิจารณาคดีแบบเปิดเผย การพิจารณาคดีระบุว่า มีการนำหลักฐานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่านตัดผิดกฎหมาย ซิลิโคนนำเข้า และ เงินสดมาแสดง
ผู้ที่ถูกพิจารณาคดีนั้น นำเข้าซิลิโคนจากจีน มาผ่าตัดหน้าอกที่บ้านอย่างผิดกฎหมาย มีประวัติลาออกระหว่างเรียนวิชาเอกศัลยกรรม ที่คณะแทพยศาสตร์ และไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์หรือไม่
เจ้าหน้าที่ กำลังพยายามหาคำตอบให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีคำสั่งปราบปราบการทำศัลยกรรมพลาสติกผิดกฎหมาย เป็นที่ทราบกันดีว่า ในบรรดาคนเหล่านี้ พวกเธอได้ปลอมตัวเข้าไปในสถานที่ซึ่งมีข่าวลือว่ากำลังทำศัลยกรรมพลาสติกผิดกฎหมายอย่างลับๆ และได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แหล่งข่าวอธิบายว่า “ไม่เพียงแต่การผ่าตัดเท่านั้น แต่ผู้หญิง 2 คน วัย 20 กว่าที่ถูกนำตัวออกมาด้วยกันก็ยังไม่แสดงสีหน้าใดๆ ตลอดการพิจารณาคดี” มีรายงานว่าผู้หญิงสองคนให้การว่า “พวกเธอเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอก เพราะต้องการดูแลรูปร่างของตัวเอง”
อย่างไรก็ตาม อัยการ ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ผู้หญิงที่อาศัยอยูในระบบสังคมนิยมนั้นเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมของชนชั้นกลาง และ การกระทำทุนนิยมที่เน่าเฟะ
ด้านผู้พิพากษา ยังนิยามการทำศัลยกรรมหน้าอกว่าเป็น การกระทำที่ไม่เป็นสังคมนิยม และ คาดการณ์ว่าจะมีการลงโทษอย่างรุนแรง โดยกล่าวว่า “ฉันหลงไปกับความไร้สาระโดยไม่คิดถึงการยึดมั่นในองค์กร และ กลุ่ม และในที่สุดก็กลายเป็นพืชมีพิษที่กัดกินระบบสังคมนิยมบางส่วน”
รายงานระบุด้วยว่า ประชาชนที่รับชมการพิจารณาคดีต่างตกใจ กับการตรวจร่างกายในที่สาธารณะเพื่อตรวจสอบว่าผู้หญิงได้รับการผ่าตัดในการพิจารณาคดีสาธารณะหรือไม่
หลังจากการพิจารณาคดีสาธารณะ กระทรวงความปลอดภัยและความมั่นคงได้ประกาศนโยบายการตรวจสอบผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าทำศัลยกรรมพลาสติกอย่างเข้มข้น