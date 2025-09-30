จับ ภรรยาญี่ปุ่น วัย 86 ปี รัดคอ สามีวัย 91 ป่วยติดเตียงดับ สารภาพเหนื่อยดูแลแล้ว
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ตำรวจเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น จับกุม โยโกะ โยชิฮาระ วัย 86 ปี ผู้ต้องสงสัยฆาตกรรม นายคิโยชิ สามี วัย 91 ปี ก่อนจะพยายามปลิดชีพตัวเอง
จากรายงานของตำรวจ เผยว่า โยโกะให้การสารภาพว่าใช้เนกไทรัดคอสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง จนเสียชีวิต ในช่วงเวลาประมาณ 09.30-11.30 น. ของวันที่ 28 กันยายน
ก่อนที่เวลา 11.40 น. ลูกสาวของทั้งคู่กลับถึงบ้านหลังจากออกไปซื้อของ ได้โทรแจ้งตำรวจว่าพ่อของเธอไม่หายใจ และแม่มีเลือดไหลจากรอยแผลถูกแทงที่คอ และรอยแผลที่ข้อมือ จนท.จึงรีบนำ 2 สามีภรรยาส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตนายคิโยชิเอาไว้ได้ ส่วนโยโกะได้รับการวินิจฉัยว่าบาดแผลไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาโยโกะ ในฐานความผิด ทำร้ายสามี ผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต โดยเธออ้างว่า “เหนื่อยล้าจากการต้องดูแลเขา”
ทั้งนี้ ในเดือนกันยายนนี้ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น ได้รายงานสัดส่วนประชากรชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.1 จุด อยู่ที่ราวร้อยละ 29.4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่า “สูงสุดเป็นประวัติการณ์” โดยประเมินว่าจำนวนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นอยู่ที่ 36.19 ล้านคน
ที่มา : japantoday, docomo, mothership