ทาลิบันคุมเข้ม เดินหน้าตัดสัญญาณเน็ต-มือถือทั่วอัฟกานิสถาน อ้างป้องกันความไร้ศีลธรรม
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน อินเตอร์เน็ตทั่วอัฟกานิสถานใช้งานไม่ได้ทั่วประเทศ หลังจากรัฐบาลทาลิบันที่ปกครองประเทศอัฟกานิสถาน ตัดสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทั้งประเทศ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกวาดล้าง “ความไร้ศีลธรรม” ที่ทาลิบันบังคับใช้
ข่าวระบุว่า ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อัฟกานิสถานเผชิญกับการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในลักษณะนี้ นับตั้งแต่กลุ่มทาลิบันยึดอำนาจปกครองอัฟกานิสถาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2021
โดยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลายจังหวัดของอัฟกานิสถานไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หลังจากผู้นำสูงสุดของทาลิบัน อิบาดุลเลาะห์ อาคุนด์ซาดา ได้ออกคำสั่งห้ามใช้บริการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันความไร้ศีลธรรม
ขณะที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน องค์กรเฝ้าติดตามการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต “เน็ตบล็อกส์”แจ้งว่า ข้อมูลเชิงสถิติแบบเรียลไทม์ แสดงให้เห็นว่า การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในอัฟกานิสถาน “ลดลง” เหลือเพียงแค่ 14 เปอร์เซ็นต์ ของระดับปกติ ซึ่งหมายถึงการหยุดชะงักเกือบทั้งหมดของระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศ
เน็ตบล็อกส์ ระบุว่า “เหตุการณ์นี้น่าจะจำกัดความสามารถของประชาชนในการติดต่อกับโลกภายนอกอย่างรุนแรง”
สำนักข่าวเอพี รายงานด้วยว่า สำนักข่าวเอพีเอง ก็ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้ รวมถึงไม่สามารถติดต่อกับนักข่าวในจังหวัดทางตะวันออกและทางใต้ของประเทศอัฟกานิสถานได้ ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากรัฐบาลทาลิบัน ในเรื่องดังกล่าว
ด้านสถานีโทรทัศน์เอกชน TOLO News รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว เปิดเผยว่า การตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกทั่วประเทศ อาจจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กันยายนเป็นต้นไป
ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัฟกานิสถาน ไม่สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน หลังจากบริการอินเตอร์ถูกตัดไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 วัน เนื่องจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับบริการอินเตอร์เน็ต
รอยเตอร์ระบุว่า ที่ผ่านมา กลุ่มทาลิบันได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการอัฟกานิสถานได้สั่งตัดการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกในบางจังหวัด โดยอ้างเหตุผลเรื่องศีลธรรม
รอยเตอร์ รายงานด้วยว่า TOLO News ได้แจ้งให้ผู้ชมทราบล่วงหน้าแล้วถึงความเป็นไปได้ที่บริการของทางสถานีจะถูกรบกวน โดยระบุว่า ทางการได้กำหนดเส้นตายภายใน 1 สัปดาห์ สำหรับการปิดบริการอินเตอร์เน็ต 3G และ 4G บนโทรศัพท์มือถือ โดยจะเหลือเพียง 2G แบบเก่าให้ใช้งานเท่านั้น