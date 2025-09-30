ฤทธิ์บัวลอยถล่ม เวียดนาม จมบาดาล บ้านเรือน-พื้นที่เพาะปลูกเสียหายอื้อ ดับพุ่ง 26 สูญหาย 22
เวียดนามเผชิญความเสียหายจากการแผลงฤทธิ์ของไต้ฝุ่นบัวลอยที่อ่อนกำลังลงแล้วหลังจากพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดเหงะอาน ภาคกลางตอนเหนือของประเทศเมื่อเช้าวันจันทร์(29 ก.ย.) ล่าสุด สื่อทางการเวียดนามรายงานในวันอังคาร(30 ก.ย.)ว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของพายุลูกนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26 ราย และยังมีผู้สูญหาย 22 ราย หลังไต้ฝุ่นบัวลอยได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทั่วพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ
นอกจากนี้ยังทำให้การบริการเที่ยวบินและขบวนรถไฟโดยสารไปยังกรุงฮานอยต้องหยุดชะงัก ขณะที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนและบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วม
สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ได้ยกเลิกหรือต้องกำหนดตารางการบินใหม่ในหลายเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ในกรุงฮานอย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ด้านบริษัทรถไฟเวียดนาม ซึ่งดำเนินงานโดยรัฐบาล ได้ระงับการให้บริการส่วนใหญ่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่า มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่า 300 มิลลิเมตร(12 นิ้ว) ในหลายพื้นที่ของเวียดนามในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน
ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่า ทำให้เกิดน้ำท่วมถนนในกรุงฮานอย ส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ ภาพถ่ายของสื่อทางการยังเผยให้เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์แน่นิ่งอยู่กลางน้ำท่วมหลายคัน
สื่อทางการรายงานด้วยว่า หมู่บ้านต่างๆ ในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามจมบาดาล ถนนหลายสายถูกตัดขาดและไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยหลายหมู่บ้านในจังหวัดเหงะอานมีระดับน้ำสูงขึ้นเกือบถึงหลังคาบ้าน
รัฐบาลรายงานว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บที่เป็นผลจากฤทธิ์ของพายุบัวลอยจำนวน 105 คน และมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 135,000 หลัง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเหงะอานและจังหวัดห่าติ๋ญ และพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายกว่า 159,375 ไร่