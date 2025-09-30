ใจหาย! รถไฟใต้ดินโซล ใช้เสียง AI ประกาศแทน นักพากย์หญิง หลังรับหน้าที่มา 29 ปี เหตุป่วยมะเร็ง
เป็นข่าวน่าใจหายสำหรับชาวเกาหลีใต้ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินในกรุงโซล ที่จะไม่ได้ยินเสียงของผู้ประกาศหญิงบนขบวนรถไฟโดยสารใต้ดินอันคุ้นหู ซึ่งเป็นเสียงของ คัง ฮีซอน นักพากย์เสียงหญิงที่รับหน้าที่ประกาศเสียงซึ่งบันทึกไว้ใช้ในระบบรถไฟใต้ดินโซลมานานถึง 29 ปี โดยจะถูกแทนที่ด้วยเสียงของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เนื่องจากเธอได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง จากการเปิดเผยของบริษัท Seoul Metro เมื่อวันที่ 29 กันยายน
นักพากย์หญิง คัง ฮีซอน เคยให้เสียงประกาศอัตโนมัติเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด 26 แบบ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสาร เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้เสียงพากย์ภาษาเกาหลีของแม่ชินจัง การ์ตูนอนิเมะเรื่อง ชินจังจอมแก่น โดยคัง ฮีซอน ได้ลาออกจากการรับบทดังกล่าวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสุขภาพของเธอ
“บางครั้งไม่สามารถอัพเดตเสียงประกาศที่บันทึกไว้ได้ เนื่องจากสุขภาพของนักพากย์เสียง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบประกาศที่มีความเสถียรมากขึ้น” บริษัท Seoul Metro ระบุถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการให้เสียงประกาศในระบบรถไฟใต้ดินโซล และว่า ระบบใหม่จะใช้เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง (AI text-to-speech) ซึ่ง Seoul Metro ระบุว่ามีความเสถียรมากกว่า สามารถอัพเดตชื่อสถานีได้รวดเร็วขึ้น และให้เสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายเสียงมนุษย์ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย โดยเสียงประกาศโดยใช้ระบบเอไอนั้นได้มีการใช้งานแล้วในสายชินบุนดัง สายซิลลิม และสายกิมโปโกลด์