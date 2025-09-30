ช็อกอินเดีย ทารกอายุ 15 วัน ถูกยัดหินเต็มปาก-ทากาวปิด ไม่ให้ร้อง ทิ้งข้างกองขยะ

สะเทือนใจ ทารกชาย อายุ 15 วัน ถูกยัดหินเต็มปาก-ทากาวปิด ไม่ให้ร้อง ทิ้งข้างกองขยะ
นับเป็นข่าวสะเทือนใจประเทศอินเดีย หลังพบ ทารกแรกเกิด ถูกทิ้งในสภาพที่มีก้อนหินถูกยัดเต็มปาก และริมฝีปากถูกทากาวปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาร้องไห้
ชายเลี้ยงวัว เล่าว่า เด็กน้อยที่ไร้ทางสู้ถูกทิ้งอยู่บนโขดหินและกองขยะ ในเมืองภิลวารา ราวกับถูกทิ้งให้ตาย เมื่อเขาช่วยเปิดปากของเด็กและนำก้อนหินในปากออก เด็กก็เริ่มเปล่งเสียงร้องไห้ขึ้นทันที เขาและชาวบ้านจึงรีบพาเด็กชายส่งโรงพยาบาลบิโจเลีย เพื่อรับการรักษาทันที แพทย์วินิจฉัยว่าเด็กเพิ่งมีอายุราว 15-20 วันเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ถูกทากาวที่ปากเท่านั้น แต่ทาที่บริเวณขาด้วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สันนิษฐานว่า ผู้ก่อเหตุตั้งใจใช้กาวและก้อนหินเพื่อหยุดไม่ให้เด็กส่งเสียงร้องดึงดูดความสนใจของคนที่ผ่านไปมา จึงเร่งสืบหาประวัติการคลอดบุตรในโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตามหาหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรเร็วๆ นี้ ซึ่งเข้าข่ายผู้ต้องสงสัย โดยระหว่างนี้เด็กจะอยู่ในการดูแลของแพทย์
สำนักข่าว Mirror รายงานว่าเคสนี้สะท้อนถึงปัญหาของประเทศอินเดีย เกี่ยวกับการทอดทิ้งเด็กทารก ซึ่งมีกรณีที่คล้ายกันเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังคนขับแท็กซี่หญิงวัย 30 ปี ได้ยินเสียงร้องไห้ ก่อนพบ เด็กหญิงวัย 5 เดือน ถูกทิ้งในพุ่มไม้ จึงนำส่งโรงพัก
ในวันเดียวกัน ทารกถูกทิ้งลงน้ำ แต่รอดชีวิตเมื่อไหลไปติดกับตะแกรงท่อระบายน้ำ ทว่ามือเล็กๆ ของเขาหัก อย่างไรก็ตามโชคดีที่ช่วยได้ทันเวลา อาการของเด็กจึงอยู่ในสภาวะคงที่
หรือย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน เด็กน้อยอายุเพียง 2 วัน ถูกนำใส่ตะกร้า พร้อมกับจดหมายเขียนด้วยลายทือ ขวดนม และซองนมผง ทิ้งไว้หน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในรัฐมหาราษฏระ
ที่มา mirror.co.uk