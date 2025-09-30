‘สีหศักดิ์’ เตรียมบรรยายสรุปผลประชุม UNGA สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ต่อคณะทูตพรุ่งนี้
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 80 และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้แก่คณะทูตานุทูตได้รับฟังที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 1 ตุลาคม เวลาประมาณ 15.00 น.
นายสีหศักดิ์ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 27 กันยายน โดยมีการพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา การรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทย และพันธกิจของไทยต่อการสร้างประชาคมหนึ่งเดียว
นอกจากนั้นในระหว่างเดินทางร่วมการประชุมดังกล่าว นายสีหศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของหลายประเทศ อาทิ นายอิวายะ ทาเกชิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย นางอันนาเลนา แบร์บ็อค ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 80 และนายอันโตนิอู กุแตร์เรซ เลขาธิการสหประชาชาติ
ภายหลังการบรรยายสรุปแก่คณะทูต นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ จะมีการแถลงข่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวในเวลาประมาณ 16.00 น. ซึ่งจะมีการรายงานให้ทราบต่อไป