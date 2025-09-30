ด่วน! แผ่นดินไหว ฟิลิปปินส์ ขนาด 6.9 ทางการประกาศเตือนภัยสึนามิ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน รอยเตอร์ รายงานว่า สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ในน่านน้ำ ห่างจากเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณ 100 กิโลเมตร เมื่อช่วงค่ำ
ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก รายงานว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิ แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึก 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองโบโก ในเซบู ประมาณ 20 กิโลเมตร ทั้งนี้มีรายงานอาฟเตอร์ช็อกขนาด 5.2 ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ซีเอ็นเอ็น รายงานโดยอ้าง สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ (PHIVOLCS) ออกประกาศเตือนภัยสึนามิระดับสีส้ม ในจังหวัดเลเต บิลิรัน และเซบู โดยแนะนำให้ประชาชนอยู่ห่างจากชายฝั่ง และขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งอพยพออกจากพื้นที่ในแผ่นดิน
ทั้งนี้ ประชาชนมากกว่าครึ่งล้านคน รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั่วหมู่เกาะวิซายัน ซึ่งรวมถึงเซบู บิลิรัน และเลเตในตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ ตามการประมาณการจากแบบจำลองของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS)