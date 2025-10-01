อาฟเตอร์ช็อกซ้ำหลายครั้ง หลังปินส์เจอแผ่นดินไหวใหญ่ 6.9 ดับแล้วอย่างน้อย 60
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูด ที่บริเวณนอกชายฝั่งของเมืองโบโก ซิตี้ จังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลางดึกวันที่ 30 กันยายน ส่งผลให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย 60 รายในวันที่ 1 ตุลาคม โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ขนาดความลึก 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน เมื่อเวลาประมาณก่อน 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 30 กันยายน และเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมามากถึงอย่างน้อย 225 ครั้งเมื่อนับจนถึงเวลา 09.19 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 1 ตุลาคม โดยมีขนาดความรุนแรงสูงถึง 6 แมกนิจูด ในตอนแรก สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนภัยสึนามิและแนะนำให้ประชาชนอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดเซบูและจังหวัดใกล้เคียงเพราะอาจมีคลื่นสูง 1 เมตรพัดขึ้นฝั่ง แต่ต่อมามีการยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วหลังไม่พบความผิดปกติของคลื่นในทะเล
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวส่งผลให้ไฟฟ้าดับและอาคารพังถล่มหลายแห่ง รวมถึงโบสถ์อายุมากกว่า 100 ปีในเซบู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณตอนเหนือของจังหวัดเซบูและเมืองซาน เรมิจิโอ จนถึงตอนนี้มีเมืองที่ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้แก่ โบโก ซาน เรมิจิโอ ตาบูเอรัน และเมเดยิน เพื่อช่วยให้การส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และการส่งความช่วยเหลือทำได้ง่ายขึ้นซึ่งเมืองเหล่านี้มีรายงานผู้เสียชีวิต ขณะที่อีกหลายเมืองรายงานว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้
อัลฟี เรย์เนส รองนายกเทศมนตรีเมืองซาน เรมิจิโอ ประกาศขออาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยที่อพยพออกมาจากบ้านเรือน รวมถึงขอเครื่องจักรกลหนักเพื่อค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในซากอาคารที่พังเสียหาย “ฝนตกลงมาหนักมากและพื้นที่ประสบภัยไม่มีกระแสไฟฟ้า ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือเพราะกำลังขาดแคลนน้ำเพราะท่อส่งน้ำได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว” เรย์เนสกล่าว
จังหวัดเซบูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดของฟิลิปปินส์ มีประชาชนอาศัยอยู่ 3.4 ล้านคน อย่างไรก็ตาม สนามบิน Mactan-Cebu ซึ่งเป็นสนามบินที่มีนักเดินทางใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ยังคงเปิดให้บริการการบินตามปกติ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นยังทำให้โรงพยาบาลในเมืองโบโกต้องอพยพคนไข้และทำการรักษาคนไข้กลางแจ้งเพราะอาฟเตอร์ช็อกยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสื่อรายงานว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลค่อนข้างวุ่นวาย ชาวบ้านหลายคนต้องนอนค้างคืนที่ศูนย์ผู้อพยพ บางคนไม่กล้าเข้าบ้านและเลือกนอนอยู่กลางแจ้งนานหลายชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหว ยอดผู้เสียชีวิตในเมืองโบโกคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น และภารกิจกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก เจ้าหน้าที่กำลังพยายามนำรถขุดดินเข้าไปช่วยปฏิบัติการกู้ภัยในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูงที่ถูกดินสไลด์และหินถล่ม
ชาวบ้านในจังหวัดเซบูหลายคนออกมาเล่าเหตุการณ์ว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวของพื้นดินและเห็นบ้านสั่นสะเทือนทั้งหลัง ทุกคนวิ่งออกจากบ้านมานอนอยู่กลางแจ้งและผลัดเวรกันเฝ้ามองชายฝั่งว่าจะเกิดคลื่นยักษ์หรือไม่ สะพานและถนนหลายสายในเมืองไม่สามารถใช้การได้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวยังสร้างความแตกตื่นให้กับงานประกวดนางงามมิสเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลในจังหวัดเซบู ภาพวิดีโอในงานเผยให้เห็นขณะที่ผู้เข้าร่วมต่างต้องก้มหลบใต้โต๊ะและนางงามบนเวทีต้องรีบลงมาจากเวที
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดซ้ำเติมความเสียหายของจังหวัดเซบูและพื้นที่ใกล้เคียง หลังเพิ่งฟื้นฟูความเสียหายจากพายุโซนร้อนที่พัดถล่มเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 27 รายจากน้ำท่วมและต้นไม้หักโค่น ทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งเมืองและประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ประเทศฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและภูเขาไฟมักปะทุเพราะตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟที่มีรอยเลื่อนของเปลือกโลก นอกจากนั้น ฟิลิปปินส์ยังมักเผชิญกับพายุประมาณ 20 ลูกต่อปี
ล่าสุด ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ออกแถลงการณ์ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทางการฟิลิปปินส์กำลังเร่งซ่อมแซมให้กระแสไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้และกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ มากขึ้น มาร์กอส จูเนียร์ ยังขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกับขอสวดมนต์ให้กับผู้บาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทุกคน