ชายเวียดนาม ทำสถิติ เล็บมือยาวที่สุดในโลก 19 ฟุต 6 นิ้ว

เครดิตรูป guinnessworldrecords.com
ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียนคอลัมน์เกร็ดต่างแดน
มีเรื่องของการทำลายสถิติโลก มาเล่าให้ฟังอีกแล้ว

คราวนี้ผู้สร้างสถิติโลกใหม่ คือ นายลู คอง เหวียน ชาวเวียดนาม วัย 67 ปี เป็นเจ้าของสถิติ “ผู้ชายที่มีเล็บมือที่ยาวที่สุดในโลก” จากการรับรองของ กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด หลังจากวัดความยาวเล็บมือทั้งสองข้างของนายลูได้ว่า มีความยาวถึง 19 ฟุต 6 นิ้ว!!!

เห็นว่าถ้าเอาความยาวเล็บมือทั้งสองข้างรวมกันแล้ว ยังยาวกว่า ความสูงเฉลี่ยของยีราฟที่โตเต็มวัยด้วยนะ
แต่กว่าจะพิชิตแชมป์นี้ได้ เขาต้องกลั้นใจ ไม่ตัดเล็บเลยมานานกว่า 30 ปี

นายลูเล่าถึงแรงบันดาลใจของการเริ่มไว้เล็บยาวว่าเริ่มต้นมาจากพ่อของเขาที่เป็น “หมอผี”

ก็ไม่รู้เกี่ยวกันยังไง แต่นายลูบอกว่า เขาอยากเป็นครู เลยอยากไว้เล็บให้ดูน่าเกรงขาม แต่หลังจากเขาทิ้งฝันนั้น ก็ยังอยากไว้เล็บต่อไปเรื่อยๆ จนมันยาวไปเรื่อยๆ

ก่อนจะรู้สึกว่า ถ้าเล็มมันออก เขาจะต้องรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจเป็นแน่ ก็เลยเลี้ยงไปเรื่อยๆ

แต่การดูแลรักษามันก็ยากอยู่ นายลูบอกว่า ถ้าวันไหนฝนตก ก็ต้องพยายามทำให้เล็บแห้งตลอด เพราะถ้าเปียก มันจะนิ่มและหลุดได้ง่าย

เวลาทำงาน ก็ต้องระวังอย่างมาก ใครมาใกล้ มาชนตัว เล็บจะหักแน่นอน

นับถือใจเลยอะ นี่ไว้ได้แค่อาทิตย์กว่าๆ ก็ตัดเรียบ…รำคาญ