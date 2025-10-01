เกาหลีใต้ เพิ่มงบกลาโหมปีหน้าอีก 8.2% มุ่งลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง ย้ำจุดยืนพึ่งพาตัวเอง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศในปีหน้าขึ้นอีก 8.2% ขึ้นเป็น 66.3 ล้านล้านวอน หรือ 1.53 ล้านล้านบาท โดยเน้นย้ำว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานด้านความมั่นคงที่เข้มแข็ง
ประธานาธิบดีอีกล่าวเนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพึ่งพาตัวเอง โดยกล่าวว่าโมเมนตัมของความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันกำลังลดลงในทั่วโลก และเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นที่ทุกคนต้องพึ่งพาตัวเอง “เพื่อทำให้แน่ใจว่าสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ เราต้องไม่พึ่งพาคนอื่นนอกจากความเข้มแข็งของเราเอง” อีกล่าว
การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมในปีหน้ามากถึง 8.2% จะมุ่งให้ความสำคัญไปที่การลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น โดรนและหุ่นยนต์ งบประมาณด้านกลาโหมของเกาหลีใต้ขณะนี้สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของเกาหลีเหนือมากถึง 1.4 เท่า
ในปีที่แล้ว อดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอลได้ประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึก ส่งทหารและเฮลิคอปเตอร์กองทัพไปยังอาคารรัฐสภาและสถานที่ราชการอื่นๆ แต่ความพยายามดังกล่าวของอดีตประธานาธิบดียุนถูกสกัดไว้ได้ ประธานาธิบดีอีกล่าวว่าชื่อเสียงของกองทัพเกาหลีใต้อยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยเรียกร้องให้กองทัพต้องทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้ง โดยย้ำว่ากองทัพมีหน้าที่ปกป้องประชาชน และต้องไม่หันปืนเข้าหาประชาชนอีกเด็ดขาด