แผ่นดินไหวอินโด 6.0 ซ้ำเติมพื้นที่โรงเรียนถล่ม นักเรียน 91 คนยังติดใต้ซาก
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นอกเหนือจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.9 แมกนิจูด นอกชายฝั่งจังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลางดึกวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง มีรายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.0 แมกนิจูด เขย่าจังหวัดชวาตะวันออก ของประเทศอินโดนีเซีย
โดยสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) แจ้งว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหว อยู่ห่างจากเมืองสุราบายา เมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย ไปทางตะวันออกราว 156 กิโลเมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 13.9 กิโลเมตร เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เกิดเหตุอาคารโรงเรียนอิสลามถล่มลงมา ที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก ของอินโดนีเซีย ในขณะที่นักเรียนกำลังละหมาดอยู่ที่ห้องละหมาดที่ชั้นล่างของอาคารดังกล่าว ส่วนชั้นบนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก่อนที่อาคารจะพังถล่มลงมา โดยมีรายงานว่า มีเด็กนักเรียนอย่างน้อย 91 คน ติดอยู่ใต้ซากตึกดังกล่าว ขณะที่มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 ราย ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร เบื้องต้นมีรายงานยืนยันนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บนับร้อยคน โดยยังมีนักเรียนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกอีกจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้น สะเทือนถึงบริเวณที่เกิดอาคารถล่มด้วย แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการช่วยเหลือหรือไม่ ทั้งนี้ เด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชาย เกรด 7-12 อายุระหว่าง 12-18 ปี