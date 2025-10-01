ยอดเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ พุ่งขึ้นเป็น 69 ราย เร่งระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิต
สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์ รายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 6.9 แมกนิจูด นอกชายฝั่งจังหวัดเซบู ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลางดึกวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุด มีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 69 ราย โดยมีบ้านเรือน ไนต์คลับ และอาคารสำนักงานหลายแห่งพังถล่มลงมาในเมืองโบโก จังหวัดเซบู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ข่าวระบุว่า วันที่ 1 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันค้นหาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ติดอยู่ตามใต้ซากตึกที่พังถล่ม มีการใช้รถแบ็กโฮ และสุนัขดมกลิ่น ค้นหาทุกจุดที่เกิดการพังถล่ม เพื่อหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
ทางการอินโดนีเซียแจ้งว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร และห่างจากเมืองโบโก ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 19 กิโลเมตร โดยเมืองโบโก เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 90,000 คน และมีรายงานว่า ครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ที่เมืองโบโกแห่งนี้ โดยคาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
โดยยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 69 ราย เป็นข้อมูลจากสำนักงานภัยพิบัติจังหวัดเซบู และตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่กว่า 150 คน
ทั้งนี้ เซบู เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากที่สุดของฟิลิปปินส์ มีประชากรอาศัยอยู่ 3.4 ล้านคน ขณะที่สนามบินมัคตัน-เซบู ซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว แต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
อีกเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหว คือเมือง ซานเรมิจิโอ ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองและบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายอัลฟี เรย์เนส รองนายกเทศมนตรีเมืองซาน เรมิจิโอ เรียกร้องให้มีการจัดส่งอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัย รวมทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรหนัก เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
เรย์เนส เปิดเผยกับวิทยุ ดีซีเอ็มเอ็ม ว่า ขณะนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก และไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ หลังจากท่อส่งน้ำเสียหายจากแผ่นดินไหว
เรย์เนสกล่าวด้วยว่า ในจำนวนผู้เสียชีวิตในเมืองซาน เรมิจิโอ เป็นผู้ที่กำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่ศูนย์กีฬาเมืองซาน เรมิจิโอ ที่เกิดพังถล่มลงมาบางส่วน เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว