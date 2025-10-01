เปิดลิสต์แผ่นดินไหวรุนแรงสุดในฟิลิปปินส์ เฉลี่ยสะเทือนปีละ 826 ครั้ง หรือทุกๆ 10 ชั่วโมง เกิดขึ้น 1 ครั้ง
เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 30 กันยายน 2568 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.9 แมกนิจูดขึ้น นอกชายฝั่งเมืองโบโก จังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา
โดยฟิลิปปินส์ ประเทศหมู่เกาะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก โดยเกิดแผ่นดินไหวมากถึงกว่า 1,000 ครั้งต่อปี
รอยเตอร์ รายงานว่า ตามรายงานของ Earthquake List ที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกจากหน่วยงานติดตามแผ่นดินไหวระดับโลก อย่าง สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) และศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรป-เมดิเตอร์เรเนียน ระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศฟิลิปปินส์ ประสบเหตุแผ่นดินไหวเฉลี่ยปีละ 826 ครั้ง หรือ ทุกๆ 10 ชั่วโมงจะเกิดขึ้นประมาณ 1 ครั้ง
ข้อมูลของ Earthquake List ระบุว่า อินโดนีเซียเกิดขึ้น 2,053 ครั้งต่อปี , เม็กซิโก 1,777 , ญี่ปุ่น 1,025 , ปาปัวนิวกินี 734 ส่วนสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยที่ 176 ครั้งต่อปี
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่บนระบบย่อยทางธรณีแปรสัณฐานที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก” แนวภูเขาไฟที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ซึ่งทอดยาวตั้งแต่ทวีปอเมริกาใต้ ไปจนถึงตะวันออกไกลของรัสเซีย นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ ยังมีความเปราะบางต่อสึนามิ ที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพื้นที่อื่นๆของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกด้วย
ส่วนเหตุแผ่นดินไหวนอกจังหวัดเซบูครั้งนี้ ถือเป็นแผ่นดินไหวตื้น ประเภท “สไตรก์-สลิป” ซึ่งเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนตัวเสียดสีกันด้วยความเร็วต่างกัน
โดยเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดในฟิลิปปินส์ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา คือเกิดเมื่อปี ค.ศ.1976 ที่อ่าวโมโร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.0 แมกนิจูด ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5,000 ราย
นอกจากนี้ ในปี 1990 ยังเกิดแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูด ที่เกาะลูซอน เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,600 ราย และทำให้อาคารหลายแห่งพังถล่มลงมา
สำหรับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และรุนแรงในฟิลิปปินส์ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีดังนี้
- สิงหาคม 2024 แผ่นดินไหว ที่เมือง คารากา ความรุนแรง 6.8 แมกนิจูด ไม่มีผู้เสียชีวิต ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 32 กิโลเมตร มีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 30,000 คน และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 193 หลังคาเรือน
- เดือนพฤศจิกายน 2023 แผ่นดินไหว มินดาเนา ขนาด 6.7 แมกนิจูด ทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 730 ราย หลังจากนั้น 1 เดือน เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขย่ามินดาเนาอีกความรุนแรง 7.6 แมกนิจูด ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บนับสิบราย
- กรกฎาคม 2022 แผ่นดินไหว ลูซอน ขาด 7.1 แมกนิจูด มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 615 ราย กรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
- ธันวาคม 2016 แผ่นดินไหว ดาเวา ขนาด 6.8 แมกนิจูด มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 210 ราย
- ตุลาคม 2019 แผ่นดินไหว โคตาบาโต ขนาด 6.4 แมกนิจูด เสียชีวิต 31 ราย บาดเจ็บ 778 ราย
- สิงหาคม 2019 แผ่นดินไหว ลูซอน ขนาด 6.1 แมกนิจูด เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บ 256 ราย
- ตุลาคม 2013 แผ่นดินไหว โบฮอล ขนาด 7.2 แมกนิจูด เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 976 ราย