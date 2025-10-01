เลือดขึ้นหน้า! เขมรร่าย 9 คำถามโต้กลับสปีช ‘สีหศักดิ์’ อ้างโลกรู้นิสัยไทย
สืบเนื่องจากที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 27 กันยายน โดยมีข้อความตอนหนึ่งที่พูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งนายสีหศักดิ์กล่าวว่า “เราทราบดีว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริง พวกเขาคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิด เด็กนักเรียนที่โรงเรียนถูกยิงถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่ และพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังซื้อของในวันนั้นที่ร้านขายของชำซึ่งถูกโจมตีจากจรวดของกัมพูชา”
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพื่อตอบโต้ถ้อยแถลงดังกล่าวพร้อมกับถามกลับไปยังนายสีหศักดิ์ ดังนี้
- ใครเป็นคนเริ่มยิงก่อนที่ทำให้ทหารกัมพูชา 1 นายต้องสละชีวิตที่บริเวณช่องบก
- ใครเป็นคนปิดพรมแดนฝ่ายเดียว
- ใครเป็นคนรื้อถอนรั้วลวดหนามและแนวกั้นที่ปราสาทตาเมือนธม
- ใครเป็นคนเปิดฉากโจมตีใส่กองทัพกัมพูชา จนนำไปสู่การต่อสู้นาน 5 วัน 5 คืน
- ใครเป็นคนละเมิดสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส และ MOU 2000
- ใครเป็นคนที่ลังเลและไม่อยากให้ประเทศที่ 3 เข้ามาช่วยแก้ไขประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง
- ใครเป็นคนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการยั่วยุหลายครั้ง เช่น การจับกุมทหารกัมพูชาเป็นอย่างแรกที่ทำหลังข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้ หรือขยายพื้นที่ความขัดแย้ง หรือเคลื่อนย้ายกำลังพลจนเหยียบทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือไม่ได้ถูกเก็บกู้จากในอดีต
- ใครเป็นคนละเมิดหลักการสากลอย่างโจ่งแจ้งด้วยการให้กองทัพตั้งรั้วลวดหนามและใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดน
- หากไทยเป็นฝ่ายถูกจริงๆ หากไทยเป็นเหยื่อที่แท้จริง ทำไมไทยจึงกลัวการเข้าแทรกแซงของประชาคมระหว่างประเทศ หากไทยเป็นฝ่ายถูกจริงๆ ตั้งแต่ต้น ทำไมไทยจึงกลัวการขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
โดยสรุป ไม่ใช่แค่กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านของไทย แต่ทั้งโลกรู้นิสัยของไทยและเบื่อหนายกับไทย