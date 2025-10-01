ส่องผลกระทบ สหรัฐ ‘ชัตดาวน์’ ป่วนทุกภาคส่วน การบิน-สุขภาพ-สวนสัตว์
การชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐได้เริ่มขึ้นแล้วหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 1 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ หลังจากวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านมติที่จะขยายเวลาการจัดสรรงบประมาณออกไปได้ เนื่องจากยังมีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหางบประมาณสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และมีแนวโน้มที่จะทำให้ชาวอเมริกันต้องเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การเดินทางทางอากาศไปจนถึงการเที่ยวชมสวนสัตว์
โดยคาดว่าภาวะทางตันทางการเมืองครั้งนี้ที่นำไปสู่การชัตดาวน์ จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาลกลางมากถึง 40% หรือราว 800,000 คน ให้ต้องหยุดพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน
ภาวะชัตดาวน์หรือการปิดหน่วยงานของรัฐบาลดังกล่าวจะส่งผลต่อการสัญจรทางอากาศ ซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลานานในการผ่านมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่สนามบินและความล่าช้าของเที่ยวบิน อันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเลือกลาพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แทนที่จะทำงานต่อไปโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคมของสหรัฐ เผยในวันอังคาร(30 ก.ย.)ว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินแห่งชาติ(FAA) กว่า 11,000 คน หรือราว 1 ใน 4 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จะถูกพักงานชั่วคราว หากรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณ
ขณะที่สายการบินพาณิชย์ของสหรัฐเตือนว่า หากรัฐบาลกลางบางส่วนต้องปิดทำการในเวลาเที่ยงคืน อาจส่งผลกระทบต่อระบบการบินของสหรัฐและทำให้เที่ยวบินล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
นอกจากนี้ชาวอเมริกันที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จะยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกหนังสือเดินทาง เตือนว่าผู้เข้ารับบริการอาจต้องใช้เวลารอนานในกระบวนการออกเอกสารการเดินทาง
คาดว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลกลางจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะพวกเขาจะไม่ได้รับเงินเดือนตราบเท่าที่ภาวะชัตดาวน์ยังคงอยู่ หลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(ซีดีซี)และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวโน้มที่จะสั่งพักงานเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานวิจัยและการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเดินหน้าลดการใช้จ่ายภาครัฐและตัดลดตำแหน่งงานของรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ได้เตือนว่าภาวะชัตดาวน์อาจเร่งให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เขาปรับลดการให้บริการและโครงการต่างๆ ที่พรรคเดโมแครตสนับสนุนอยู่ได้
พื้นที่ที่เป็นของรัฐบาลกลาง เช่น อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติ เคยถูกปิดไม่ให้ประชาชนได้เข้าชมในช่วงการปิดทำการของรัฐบาลกลางในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ถูกสั่งให้พักงาน ขณะที่ในช่วงชัตดาวน์ครั้งล่าสุดในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกนั้นได้มีการตัดสินใจให้เปิดทำการอุทยานแห่งชาติต่อไป แม้ว่าจะไม่มีหรือมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่เพียงไม่กี่คนก็ตาม
สถาบันสมิธโซเนียน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีชื่อเสียงในกรุงวอชิงตันดี.ซี. ประกาศจะเปิดทำการไปจนถึงอย่างน้อยวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม โดยบนเว็บไซต์ของสมิธโซเนียนระบุว่า ทางองค์กรยังมีงบประมาณจากปีก่อนหน้าจึงยังทำให้สามารถเปิดทำการได้ ในส่วนของสวนสัตว์แห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของทางสมิธโซเนียนด้วยนั้น สัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตวด์จะได้รับอาหารและการดูแลต่อไป แต่การถ่ายทอดสดทางเว็บแคม ที่ผู้ชมสามารถจะชมหมีแพนด้า สิงโต และ ช้าง ถูกปิดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เห็นว่าไม่จำเป็น
โครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้อย่าง Medicare และ Medicaid จะยังคงดำเนินต่อไป แต่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลให้บริการบางอย่างหยุดชะงัก แต่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลให้บริการบางอย่างหยุดชะงัก
คาดว่าการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ส่วนงานอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานด้านจัดการภัยพิบัติจะได้รับผลกระทบ
ส่วนโครงการประกันอุทกภัยแห่งชาติจะถูกปิด ส่งผลให้การจำนองอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่ต้องใช้กรมธรรม์จากโครงการของรัฐบาลต้องล่าช้าออกไป และ โครงการช่วยเหลือด้านอาหารก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน