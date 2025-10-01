ราคาทองคำโลกพุ่งนิวไฮ สวนทางหุ้นร่วง เหตุนักลงทุนกังวล รัฐบาลสหรัฐชัตดาวน์
ตลาดหุ้นวอลสตรีทของสหรัฐปรับตัวลดลง สวนทางราคาทองคำที่พุ่งขึ้นทำนิวไฮรอบใหม่ หลังจากรัฐบาลกลางสหรัฐประสบกับภาวะชัตดาวน์ หรือการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลส่วนหนึ่งลงที่เริ่มมีผลแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านมติขยายเวลาการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐได้ทันตามกำหนดเส้นตาย เนื่องจากความเห็นขัดแย้งกันระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครต ซึ่งการไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่องบประมาณสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ที่ยังจะส่งผลต่อชาวอเมริกันให้ไดรับผลกระทบจากการเผชิญภาวะหยุดชะงักในหลายๆ ด้านตามมาด้วย
โดยการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันพุธ(1 ต.ค.) ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 และดัชนีหุ้นแนสแด็ก ต่างปรับตัวลดลง 0.5% ขณะที่ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นไปถึง 3,875 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากนักลงทุนหันหาสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากมีความกังวลต่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่รัฐบาลสหรัฐเผชิญกับภาวะชัตดาวน์ ขณะที่ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอทำให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม