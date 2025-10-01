‘สีหศักดิ์’ ชี้ทำประชามติยกเลิก MOU ไทย-เขมร ต้องให้ปชช.รู้ข้อมูลทั้งหมดก่อนตัดสินใจ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะทำประชามติสอบถามประชาชนถึงการยกเลิก MOU ระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าเป็นไปตามที่แถลงคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำประชามติเกี่ยวกับการยกเลิก MOU ซึ่งนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วในเบื้องต้น ถึงวิธีการจะเป็นอย่างไร
นายสีหศักดิ์กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ เราต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าเนื้อหาของ MOU เป็นอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร ซึ่งอยากให้ประชาชนตัดสินใจโดยมีข้อมูล ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเราก็เคารพ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศจึงอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
เมื่อถามถึงกรณี ที่กัมพูชาระบุว่าการยกเลิก MOU จะต้องเห็นชอบทั้ง2 ฝ่าย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าขอให้ไปดู ใน MOU ว่าเขียนว่าอย่างไร ซึ่งมีหลายวิธีการที่จะยกเลิก
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าต้องทำ 4 เดือนให้มีความหมายตามที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้ว่า กระทรวงการต่างประเทศจะทำในแต่ละวันให้เป็นประโยชน์ และต้องคิดไปไกลกว่า4 เดือน เพราะมีปัญหาเฉพาะหน้าจำนวนมาก และต้องไม่ถูกครอบงำจากปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว แต่ต้องมองระยะยาวจึงต้องวางพื้นฐานที่ดีให้กับการต่างประเทศไทยในระยะยาว
ส่วนมองถึงการฟื้นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าต้องมีความจริงใจต่อกันที่จะหาทางคลี่คลาย ก้าวข้ามความขัดแย้ง และเรามีการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และคิดว่าการปรับความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ตราบใดที่มีความจริงใจ มีเจตนารมย์ที่จะเดินหน้า
เมื่อถามต่อว่าความจริงใจจะเอาชนะข่าวเท็จได้หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าถ้ามีข่าวแบบนี้ก็จะทำให้ถอยหลัง ข่าวเท็จบางครั้งความตั้งใจคืออะไร ดังนั้นเราต้องบริหารดูแลข้อมูล ซึ่งในการชี้แจงในสภาเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึง ยุทธศาสตร์ต่อกัมพูชา เรื่องข้อมูลนั้นสำคัญเพราะปัจจุบันข้อมูลมีจำนวนมาก มีการสร้างความได้เปรียบทางข้อมูล ก็ต้องพยายามสื่อสารข้อมูลของเราให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามว่าต้องยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกลับมาก่อนใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ มองว่าต้องมีความจริงใจมีความคืบหน้าให้เห็นก่อน และที่สำคัญคือสถานการณ์ชายแดน ตอนนี้ไม่ปกติ อันดับแรกจะต้องทำอย่างไรให้ สถานการณ์ชายแดนมีความปลอดภัยสงบ ประชาชนสามารถกลับไปหาสู่ใช้ชีวิตได้ตามปกติ