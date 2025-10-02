สหรัฐ จ่อส่งข่าวกรองให้ยูเครน ใช้ถล่มเป้าหมายด้านพลังงานรัสเซีย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐอเมริกาจะส่งข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนเกี่ยวกับเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพิสัยไกลของรัสเซีย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ขณะที่สหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะส่งขีปนาวุธให้กับยูเครนเพื่อทำการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่
ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่ยูเครนมานานแล้ว แต่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียง่ายขึ้น อาทิ โรงกลั่น ท่อส่ง และโรงไฟฟ้า เพื่อทำลายรายได้และโครงสร้างด้านน้ำมันของรัสเซีย
นอกจากนั้น สหรัฐยังขอให้พันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ให้การสนับสนุนยูเครนในเรื่องข่าวกรองเช่นกัน การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐลงมือทำในการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับยูเครนโดยหันมามีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากขึ้นเพื่อพยายามยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
นี่ยังถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐจะมอบความช่วยเหลือแก่ยูเครนในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเพื่อทำลายเป้าหมายด้านพลังงาน เพราะรายได้จากด้านพลังงานยังคงเป็นรายได้สำคัญที่สุดของรัสเซียในการทุ่มงบประมาณเพื่อทำสงคราม
แหล่งข่าวของวอลล์สตรีทเจอร์นัลบอกว่า การตัดสินใจเรื่องข่าวกรองของสหรัฐมีขึ้นก่อนหน้าที่ทรัมป์จะออกมาบอกว่ายูเครนอาจมีโอกาสเอาดินแดนทั้งหมดของตัวเองกลับมาจากรัสเซียได้
สหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาที่จะส่งขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครนตามที่ยูเครนร้องขอหรือไม่ โดยขีปนาวุธโทมาฮอว์กมีพิสัยการยิงไกลถึง 2,500 กิโลเมตร ทำให้ยูเครนสามารถใช้โจมตีได้ไกลถึงกรุงมอสโกและพื้นที่ของรัสเซียที่ติดกับยุโรปทั้งหมด ส่วนยูเครนก็พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลที่ชื่อฟลาเมงโกแต่ไม่มีใครทราบว่ายูเครนมีขีปนาวุธดังกล่าวทั้งหมดกี่ลูก