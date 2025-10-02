ต่างประเทศ

ปักกิ่งสุดคึกคัก ฉลอง 76 ปีวันชาติจีน 

พิธีเชิญธงขึ้นเสาช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบครอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (ซินหัว)
ผู้เขียนชาลิสสา สุขเอี่ยม

ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานจากกรุงปักกิ่งว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติจีนและเป็นวันแรกของวันหยุดยาวประชาติที่เรียกว่า ‘สัปดาห์ทอง’ หรือ Golden Week ประจำปี 2568 เมื่อช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น ประชาชนชาวจีนกว่า 120,000 คน เดินทางมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อชมพิธีเชิญธงชาติขึ้นเสา และร่วมใจกันร้องเพลงชาติเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการปล่อยนกพิราบหลังจากนั้น

แม้พิธีจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประชาชนยังคงเดินทางมาที่จัตุรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยที่จัตุรัสมีการจัดแสดงแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปนกพิราบและข้อความว่า “อวยพรให้แผ่นดินแม่ 1949–2025” รวมถึงภาพของซุน ยัตเซ็น ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยของจีน ด้านหอรำลึกประธานเหมา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมอย่างเนืองแน่น

จัตุรัสเทียนอันเหมินในช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)

ขณะที่ทั่วกรุงปักกิ่งก็มีธงชาติจีนถูกประดับไว้หน้าบ้านเรือน ร้านอาหารและอาคารที่พักอาศัย ทั้งยังมีการประดับตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในการเป็นประชาชนของประเทศ อย่างเช่น ที่หน้าอาคารไบร์ท ไซน่า ชาง ที่เขตตงเฉิง ก็มีการจัดแปลงดอกไม้เป็นลูกโลก ประกอบด้วยกิ่งมะกอกและนกพิราบ โดยมีข้อความระบุว่า เป็นแปลงดอกไม้แห่งสันติภาพและการพัฒนา ซึ่งสื่อถึงความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันตลอดจนส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติด้วย

นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้สื่อข่าวจากซินหัวเล่าว่า ตั๋วรถไฟในช่วงนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเพื่อนร่วมงานหลายคนได้ลางานล่วงหน้า 1–2 วัน เพื่อเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งเช่นกัน เมื่อเวลา 06.15 น. ที่สถานีรถไฟปักกิ่ง มีประชาชนจำนวนมากที่ลากกระเป๋าเดินทางทั้งออกจากเมืองและเข้าสู่เมือง พร้อมกันนี้ยังมีบริการขนส่งและรับฝากสัมภาระให้บริการในบริเวณสถานีด้วย

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง ซึ่งอยู่ติดกับจัตุรัสเทียนอันเหมินและมีสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดกับจตุรัส เนื่องจากสถานีเทียนอันเหมินซีและเทียนอันเหมินตงปิดให้บริการชั่วคราว ก็คึกคักไปด้วยผู้คน ประชาชนจำนวนมากต่อแถวเพื่อลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังของปักกิ่ง ซื้อของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง แต่งชุดประจำชาติเพื่อถ่ายรูป และมีการจัดวิ่งมาราธอนเพื่อวาระนี้ด้วย

อย่างไรก็ดี ชาวปักกิ่งหลายคนยังคงดำเนินชีวิตเหมือนทุกวันในช่วงเวลา 04.30–06.00 น. ร้านอาหารเริ่มจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ประชาชนออกมาวิ่งออกกำลังกายยามเช้า ขณะที่รถประจำทางให้บริการตามปกติ รวมถึงมีรถตำรวจและรถไปรษณีย์ปฏิบัติหน้าที่

ในวันเดียวกัน สำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีนเผยแพร่ภาพถ่ายของยานสำรวจดาวเคราะห์เทียนเวิ่น-2 ที่มีธงชาติจีนปรากฎ หลังก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ตุลาคมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน กล่าวถ้อยแถลงที่มหาศาลาประชาชน อวยพรวันชาติพร้อมกับย้ำว่าเราควรเผยแพร่ค่านิยมร่วมกัน ปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี ผลักดันการปฏิบัติตามข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกและข้อริเริ่มการบริหารโลกเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้วย

ประชาชนชาวจีนเข้าร่วมพิธีเชิญธงขึ้นเสาเพื่อเฉลิมฉลองการครบครอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (ซินหัว)
ประชาชนชาวจีนเดินทางมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเนื่องในวาระการเฉลิมฉลองการครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ประชาชนชาวจีนต่อแถวเพื่อเข้าหอรำลึกประธานเหมา เมื่อเวลา 8.45 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ธงชาติจีนถูกประดับหน้าบ้านเรือนของประชาชนที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
แปลงดอกไม้ที่หน้าอาคารไบร์ท ไซน่า ชาง ที่เขตตงเฉิงถนนเจี้ยนกั๋วเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ธงชาติจีนถูกประดับตลอดแนวอาคารที่พักอาศัยกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ประชาชนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในปักกิ่งและเดินทางออกจากปักกิ่ง ที่สถานีรถไฟปักกิ่งในเวลา 6.15 น. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ช่วงสายที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ผู้คนจำนวนมากต่อแถวเพื่อลิ้มลองอาหารจากร้านดังที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ประชาชนชาวจีนจำนวนมากที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
วัยรุ่นชาวจีนแต่งกายชุดประจำชาติเพื่อถ่ายรูป ที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
การวิ่งมาราธอนเนื่องในวันครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ประชาชนชาวจีนเดินทางเข้าสถานีใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างคึกคักเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ร้านอาหารที่เขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดร้านเมื่อเวลา 5.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม (มติชน)
ภาพถ่ายของยานสำรวจดาวเคราะห์เทียนเวิ่น-2 ที่มีธงชาติจีนปรากฏ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนขณะกล่าวถ้อยแถลงที่มหาศาลาประชาชนเมื่อวันที่ 30 กันยายน (ซีจีทีเอ็น)