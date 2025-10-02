|ผู้เขียน
|ชาลิสสา สุขเอี่ยม
ปักกิ่งสุดคึกคัก ฉลอง 76 ปีวันชาติจีน
ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานจากกรุงปักกิ่งว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติจีนและเป็นวันแรกของวันหยุดยาวประชาติที่เรียกว่า ‘สัปดาห์ทอง’ หรือ Golden Week ประจำปี 2568 เมื่อช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น ประชาชนชาวจีนกว่า 120,000 คน เดินทางมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อชมพิธีเชิญธงชาติขึ้นเสา และร่วมใจกันร้องเพลงชาติเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการปล่อยนกพิราบหลังจากนั้น
แม้พิธีจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประชาชนยังคงเดินทางมาที่จัตุรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยที่จัตุรัสมีการจัดแสดงแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปนกพิราบและข้อความว่า “อวยพรให้แผ่นดินแม่ 1949–2025” รวมถึงภาพของซุน ยัตเซ็น ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยของจีน ด้านหอรำลึกประธานเหมา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมอย่างเนืองแน่น
ขณะที่ทั่วกรุงปักกิ่งก็มีธงชาติจีนถูกประดับไว้หน้าบ้านเรือน ร้านอาหารและอาคารที่พักอาศัย ทั้งยังมีการประดับตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในการเป็นประชาชนของประเทศ อย่างเช่น ที่หน้าอาคารไบร์ท ไซน่า ชาง ที่เขตตงเฉิง ก็มีการจัดแปลงดอกไม้เป็นลูกโลก ประกอบด้วยกิ่งมะกอกและนกพิราบ โดยมีข้อความระบุว่า เป็นแปลงดอกไม้แห่งสันติภาพและการพัฒนา ซึ่งสื่อถึงความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันตลอดจนส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติด้วย
นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้สื่อข่าวจากซินหัวเล่าว่า ตั๋วรถไฟในช่วงนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเพื่อนร่วมงานหลายคนได้ลางานล่วงหน้า 1–2 วัน เพื่อเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งเช่นกัน เมื่อเวลา 06.15 น. ที่สถานีรถไฟปักกิ่ง มีประชาชนจำนวนมากที่ลากกระเป๋าเดินทางทั้งออกจากเมืองและเข้าสู่เมือง พร้อมกันนี้ยังมีบริการขนส่งและรับฝากสัมภาระให้บริการในบริเวณสถานีด้วย
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ถนนคนเดินหวังฝู่จิง ซึ่งอยู่ติดกับจัตุรัสเทียนอันเหมินและมีสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดกับจตุรัส เนื่องจากสถานีเทียนอันเหมินซีและเทียนอันเหมินตงปิดให้บริการชั่วคราว ก็คึกคักไปด้วยผู้คน ประชาชนจำนวนมากต่อแถวเพื่อลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังของปักกิ่ง ซื้อของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง แต่งชุดประจำชาติเพื่อถ่ายรูป และมีการจัดวิ่งมาราธอนเพื่อวาระนี้ด้วย
อย่างไรก็ดี ชาวปักกิ่งหลายคนยังคงดำเนินชีวิตเหมือนทุกวันในช่วงเวลา 04.30–06.00 น. ร้านอาหารเริ่มจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ประชาชนออกมาวิ่งออกกำลังกายยามเช้า ขณะที่รถประจำทางให้บริการตามปกติ รวมถึงมีรถตำรวจและรถไปรษณีย์ปฏิบัติหน้าที่
ในวันเดียวกัน สำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีนเผยแพร่ภาพถ่ายของยานสำรวจดาวเคราะห์เทียนเวิ่น-2 ที่มีธงชาติจีนปรากฎ หลังก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ตุลาคมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน กล่าวถ้อยแถลงที่มหาศาลาประชาชน อวยพรวันชาติพร้อมกับย้ำว่าเราควรเผยแพร่ค่านิยมร่วมกัน ปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี ผลักดันการปฏิบัติตามข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกและข้อริเริ่มการบริหารโลกเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้วย