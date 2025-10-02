แผนสันติภาพ? อิสราเอลสั่งชาวกาซาอพยพ ชี้โอกาสสุดท้าย ใครไม่ไปถือเป็นกลุ่มติดอาวุธ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายอิสราเอล แคทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลสั่งให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ในเมืองกาซาอพยพออกจากพื้นที่ โดยระบุว่านี่คือ “โอกาสครั้งสุดท้าย” และใครที่ยังคงไม่ย้ายออกไป จะถูกถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ และต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างเต็มกำลังในปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดของอิสราเอล
แคตซ์โพสต์บน X ว่า “นี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายสำหรับชาวกาซาที่ต้องการจะอพยพไปทางใต้ ผู้ที่ยังอยู่ในกาซาจะถูกถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและผู้สนับสนุนการก่อการร้าย”
ขณะนี้ถนนหนทางที่ไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแน่นขนัดไปด้วยผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่เดินเท้าหอบหิ้วข้าวของที่เหลืออยู่ เคียงข้างกับรถบรรทุกและรถยนต์ที่เต็มไปด้วยสัมภาระข้าวของมากมาย
ฮุสเซน อัล-เดล หนึ่งในผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เล่าว่า “เราออกเดินทางด้วยเท้าเปล่า กองทัพอิสราเอลโจมตีแบบไม่เลือกเป้า ไม่ปรานีใครเลย เราทิ้งอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ผ้าห่ม ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง และพามาได้เพียงแค่ชีวิตของเราเท่านั้น”
โรงพยาบาลในพื้นที่เมืองกาซารายงานว่า มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 21 คน ถูกสังหารทั่วทั้งเขตกาซา ขณะที่กลุ่มฮามาสกำลังพิจารณาข้อเสนอใหม่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงคราม แลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวเชลยที่ยังถูกกักขังอยู่จากการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ซึ่งเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสบอกกับเอพีว่า มีบางประเด็นในข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้และจำเป็นต้องแก้ไข โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และบอกด้วยว่าการให้คำตอบอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้น หลังจากที่มีการหารือกับกลุ่มปาเลสไตน์ฝ่ายอื่น ๆ ก่อน
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อยึดครองเมืองกาซา ทำให้ชาวปาเลสไตน์ราว 400,000 คน อพยพออกจากเมือง แต่ยังมีชาวปาเลสไตน์อีกหลายแสนที่ไม่สามารถอพยพไปไหนได้เพราะไม่มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย และร่างกายของพวกเขายังอ่อนแอเกินกว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากภาวะอดอยากกำลังแพร่ระบาดไปอย่างมาก
ขณะเดียวกันมีรายงานการโจมตีโรงเรียนที่ถูกแปลงเป็นศูนย์พักพิงในเมืองกาซา รวมถึงโรงพยาบาลหลายระลอกทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายสิบคน แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะประกาศแผนสันติภาพใหม่เพื่อยุติการสู้รบในฉนวนกาซา ร่วมกับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไปเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านี้ก็ตาม