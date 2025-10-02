ยอดดับดินไหวฟิลิปปินส์ พุ่ง 72 ศพ ฝนเท-ถนนเสียหาย อุปสรรคทีมกู้ภัยช่วยเหยื่อติดใต้ซาก
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.9 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 30 กันยายน ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 72 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 294 คน จากการรายงานล่าสุดของสำนักงานป้องกันพลเรือน โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในภูมิภาควิซายัส ทางตอนกลางของประเทศ
คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในเมืองโบโกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและเมืองชนบทรอบนอกจังหวัดเซบู โดยตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถแบ็คโฮและสุนัขดมกลิ่นเร่งค้นหาผู้อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพักของบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่พังถล่มจากแรงสั่นสะเทือน แต่ฝนที่ตกลงมา ตลอดจนสะพานและถนนที่ได้รับความเสียหายยังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามค้นหาและช่วยชีวิตผู้คน
ด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังพิจารณาว่าจะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างชาติหรือไม่ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว