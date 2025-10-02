สีหศักดิ์ ตั้งทีม 17 ที่ปรึกษา ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์บัวแก้ว
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศที่ 1195/256 เมื่อวันที่ 30 กันยายน แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ โดยระบุว่า
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศที่รัฐบาลมอบหมายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
จึงขอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1.นายธีรกุล นิยม เป็นประธานคณะที่ปรึกษาฯ
2.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านการเมือง)
3.นายปรเมธี วิมลศิริ เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
4.นายจักร บุญ-หลง เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านการเมือง)
5.นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
6.พล.อ.ณตฐพล บุญงาม เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านความมั่นคง)
7.นายพิชญพันธุ์ ชาญภูมิดล เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านวิชาการ)
8.นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านวิชาการ)
9.นายกานต์ คฤหเดช เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
10.นางจันทวรรณ สุจริตกุล เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
11.นายชวภาส องค์มหัทมงคล เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
12.นายเกียรติพงศ์ อริยะปรัชญา เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านเศรษฐกิจ)
13.นายพนา จันทรวิโรจน์ เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านการสื่อสารองค์กร)
14.นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านการเมือง)
15.นายณัฏฐ์ ศีลสัมฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านการเมือง)
16.นายเนติธร ประดิษฐ์สาร เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านประชาสังคม)
17นายภาณุภัทร จิตเที่ยง เป็นที่ปรึกษาฯ (ด้านประชาสังคม)
ให้คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ