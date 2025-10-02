อิสราเอล สกัดเรือช่วยเหลือกาซา คุมตัว ‘เกรต้า ธันเบิร์ก’ พร้อมนักเคลื่อนไหวอีกหลายคน
สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม อิสราเอลได้สกัดกองเรือของนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย 19 ลำ ที่กำลังมุ่งหน้านำความช่วยเหลือไปยังกาซา และได้จับกุมตัวนักเคลื่อนไหวบนเรือเอาไว้ รวมทั้ง “เกรต้า ธันเบิร์ก” นักเคลื่อนไหวชื่อดังจากสวีเดน ซึ่งทางการอิสราเอลแจ้งว่า นักเคลื่อนไหวเหล่านี้ปลอดภัยดี และกำลังถูกนำตัวไปยังอิสราเอล
กองเรือดังกล่าว มีชื่อว่า Global Sumud Flotilla ที่ประกอบด้วยเรือเกือบ 50 ลำ ที่มีนักเคลื่อนไหวอยู่ราว 500 คน ที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์เชิงสัญลักษณ์ ในยังกาซา โดยเรือหลายลำถูกอิสราเอลสกัดกั้นที่ระยะห่าง 80 ไมล์ จากชายฝั่งกาซา ซึ่งมีนักเคลื่อนไหวสำคัญรวมอยู่ด้วย อย่าง แมนดลา แมนเดลา หลานชายของเนลสัน แมนเดลา , นายอาดา โกเลา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบาร์เซโลนา รวมถึงสมาชิกรัฐสภายุโรปหลายคน
โดยผู้จัดกองเรือดังกล่าว ได้แจ้งผ่านทางเทเลแกรมว่า มีเรือ 19 ลำ จากทั้งหมด 43 ลำ ถูกอิสราเอลสกัดไว้ และเรือที่เหลือที่ไม่ได้ถูกสกัดไว้ ยังคงมุ่งหน้าไปยังกาซา
ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศอิสราเอล ได้โพสต์วิดีโอ บน X แสดงให้เห็น เกรต้า ธันเบิร์ก นั่งอยู่บนเรือ โดยมีคนส่งขวดน้ำและเสื้อกันฝนให้ แถลงการณ์ระบุด้วยว่า เรือหลายลำที่ถูกสกัดไว้ปลอดภัย และผู้โดยสารกำลังถูกนำตัวไปยังท่าเรือของอิสราเอล โดยเกรต้าและเพื่อนๆของเธอปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง
ด้านนายอันโตนิโอ ทาญานี รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า เรือเหล่านี้จะถูกลากไปยังท่าเรืออัลโดดของอิสราเอล ส่วนนักเคลื่อนไหวบนเรือจะถูกส่งตัวกลับประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกับย้ำว่า กองกำลังอิสราเอลได้รับคำสั่งว่า “ห้ามใช้ความรุนแรง”
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศตุรกี ได้ออกมาประณามอิสราเอลที่สกัดเรือดังกล่าว โดยระบุว่า เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้าย และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวพลเรือนตุรกีและผู้โดยสารคนอื่นๆที่ถูกกองกำลังอิสราเอลควบคุมตัวเอาไว้ในทันที