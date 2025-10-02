คนแรกในประวัติศาสตร์ อีลอน มัสก์ ขึ้นแท่นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สิน 500,000 ล้านเหรียญ
บีบีซี รายงานว่า อีลอน มัสก์ ซีอีโอเทสลา ได้ขึ้นแท่นเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า และ ธุรกิจอื่นๆ ของเขาเพิ่มขึ้นในวันนี้
จากการจัดอันดับทรัพย์สินของฟอร์บส์ มูลค่าทรัพย์สินของมัสก์ พุ่งแตะ 500,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อบ่ายวันพุธ ตามเวลานิวยอร์ก ก่อนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 499,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาต่อมา
นอกจากเทสลาแล้ว มูลค่าของธุรกิจอื่นๆ ของเขา เช่น xAI สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ และ SpaceX บริษัทจรวด ก็มีรายงานว่าเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนี้ ตอกย้ำสถานะของมัสก์ในการเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก นำหน้าคู่แข่งในภาคเทคโนโลยีระดับโลก ความมั่งคั่งมหาศาลของมัสก์ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ้น Tesla กว่า 12% ของเขา ซึ่งราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปีนี้
จากการรายงานของฟอร์บส์ แลร์รี เอลลิสัน ผู้ก่อตั้ง Oracle เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของโลก ด้วยเงินประมาณ 350,700 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้วได้แซงหน้ามัสก์ไปชั่วครู่ หลังจากหุ้นของ Oracle พุ่งขึ้น 40%