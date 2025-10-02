สื่อนอกรายงาน ตำรวจไทยจับ ‘นักข่าวออสเตรเลีย’ ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา ตามคำขอของมาเลเซีย เจ้าตัวงง ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไทย แต่ถูกจับ
เว็บไซต์ asiasentinel รายงานเมื่อวันที่ 30 กันยายนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไทย ได้จับกุมตัวนายเมอร์เรย์ ฮันเตอร์ นักข่าวชาวออสเตรเลีย ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา ตามคำขอของมาเลเซีย ที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข่าวระบุว่า การควบคุมตัวนายฮันเตอร์ มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดียมาเลเซีย (MCMC) ที่สร้างความตื่นตระหนกในแวดวงสื่อมวลชน
ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ถือเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของผู้สื่อข่าวต่างชาติในภูมิภาคนี้ ที่ทำงานให้กับสำนักข่าวใหญ่ๆ ที่รายงานเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามในกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เผชิญกับสงครามกลางเมืองมาต่อเนื่อง ระหว่างกองทัพของรัฐบาลกับฝ่ายกบฏที่ต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตย
ทั้งนี้ นักวิจารณ์ได้เปรียบเทียบการจับกุมนายฮันเตอร์ครั้งนี้ กับกรณีที่เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่มาเลเซียให้ความร่วมมือในการส่งตัว นวน เถือน แรงงานหญิงชาวกัมพูชากลับประเทศ หลังจากที่เธอโพสต์ข้อความวิจารณ์ผู้นำรัฐบาลกัมพูชาบนสื่อสังคมออนไลน์
ขณะที่ประเทศไทยเองก็เคยส่งตัวผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คนกลับไปกัมพูชา เมื่อปี 2024 เพื่อถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏ จากการโพสต์ข้อความวิจารณ์นโยบายรัฐบาลกัมพูชาบนโลกออนไลน์ อีกทั้งยังเคยส่งตัวบุคคลสัญชาติอื่นกลับไปยังประเทศจีนด้วย
ทนายชื่อดังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ กล่าวว่า “นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความหน้าซื่อใจคดในอาเซียน ในขณะที่อาเซียนโฆษณาชูเรื่องสิทธิมนุษยชนและคำมั่นสัญญาต่อเสรีภาพพลเมือง แต่ความเป็นจริงทางการเมืองก็คือ ทั้ง 10 ประเทศกลับให้ความร่วมมือกันในการจับกุม ตั้งข้อหา หรือส่งตัวนักวิจารณ์รัฐบาล และผู้เห็นต่าง แม้ว่าบุคคลเหล่านั้จะไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ในประเทศที่ดำเนินการก็ตาม และ เมอร์เรย์ ก็ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายไทยแต่อย่างใด
ฟรีดอมเฮาส์ เอ็นจีโอ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระบุว่า นักข่าวตกเป็นเป้าหมายสำคัญของการปราบปรามข้ามพรมแดนลักษณะนี้ รัฐบาลผู้ละเมิดมักยื่นมือออกไปไกลเกินพรมแดนของตัวเอง เพื่อข่มขู่และปิดกั้นการรายงานความจริง โดยนับตั้งแต่ปี 2014 มีรัฐบาล 26 แห่งที่ก่อเหตุปราบปรามข้ามพรมแดนต่อผู้สื่อข่าวพลัดถิ่นไปแล้ว 124 ครั้ง ผู้นำเผด็จการมองว่า สื่ออิสระและผู้เปิดโปงข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เป็นนักเคลื่อนไหวที่คุกคามอำนาจของตนเอง
รายงานระบุว่า ฮันเตอร์ อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย และได้แจ้งกับสื่อไทยว่า เขาถูกควบคุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. ขณะกำลังเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินไปยังฮ่องกง เขาบอกด้วยว่า รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำว่า เขาไม่ได้ทำผิดอะไรในไทยเลย
ฮันเตอร์ ได้พูดคุยผ่านวอทส์แอพพ์ กับ Asia Sentinel ว่า เขาเพิ่งออกจากคุกมา โดยได้รับการประกันตัวออกมา โดยถูกเจ้าหน้าที่ของไทยยึดพาสปอร์ตเอาไว้ และไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ จนกว่าจะขึ้ฟังการไต่สวนในวันที่ 14 พฤศจิกายน
ฮันเตอร์บอกด้วยว่า ทาง MCMC ได้หลอกตำรวจไทย ให้ใช้ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญากับเขา และว่า ตอนนี้ นักข่าวในประเทศไทย ก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป หากประเทศที่สามต้องการให้ไทยช่วยดำเนินคดีกับบุคคลที่พวกเขาไม่ชอบ
ข่าวระบุว่า ฮันเตอร์ อาศัยอยู่ในมาเลเซีย และประเทศไทย มานาน เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม และเคยทำงานให้กับสื่อหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็น New Mandela, Online Opinion, Pravda, Eurasia Review, MIC และเว็บไซต์ท้องถิ่นของมาเลเซีย โดยยังเคยเขียนบทความให้กับ Asia Sentinel ด้วย อีกทั้งยังมีบล็อกของตัวเอง บน Substack เมื่อ 3 ปีก่อน แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว หลังจากถูก MCMC ปิดบล็อก