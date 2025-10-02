บินโดยสารเดลต้า 2 ลำ ชนกันกลางสนามบินนิวยอร์ก จนหัวเครื่องบินบุบ แอร์โฮสเตสเจ็บ 1 ราย
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 2 ลำ ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ประสบอุบัติเหตุชนกันขณะแล่นอยู่บนทางขับเครื่องบินที่สนามบินลากวาร์เดีย ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันพุธ(1 ต.ค.) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดยสายการบินชี้แจงว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นการชนกันที่ความเร็วต่ำ
สายการบินเดลต้าแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ปีกของเครื่องบินโดยสารลำที่กำลังเตรียมจะออกเดินทางไปยังเมืองโรอาโนก รัฐเวอร์จิเนีย ได้ชนเข้ากับลำตัวของเครื่องบินโดยสารอีกลำที่เพิ่งเดินทางมาถึงจากเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา
หอบังคับการบินยืนยันว่าปีกขวาของเครื่องบินลำดังกล่าวชนเข้ากับส่วนหัวเครื่องบินอีกลำหนึ่งจนยุบเสียหาย ขณะนักบินรายงานว่ากระจกหน้าของตัวเครื่องบินได้รับความเสียหาย และทำให้แอร์โฮสเตสรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต และได้รับการส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลแล้ว
อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้โดยสารคนใดได้รับบาดเจ็บ ในส่วนการดำเนินงานอื่นๆ ของทางสนามบินไม่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าว
สายการบินเดลต้าระบุด้วยว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากความปลอดภัยของลูกค้าและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกพร้อมกับได้กล่าวขออภัยต่อผู้โดยสารสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย