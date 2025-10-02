ออสเตรเลียสั่งระงับ-เรียกคืน ครีมกันแดดเพิ่มเติม หลังพบค่า SPF ไม่ตรงตามที่โฆษณา
เว็บไซต์บีบีซี รายงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า ปัญหาครีมกันแดดที่ไม่ปลอดภัยในออสเตรเลีย ยังคงไม่จบสิ้น หลังจากเมื่อเดือนสิงหาคม ทางการออสเตรเลีย ได้เรียกเก็บครีมกันแดดจากชั้นวางขาย 18 รายการเนื่องจากพบว่า ไม่สามารถปกป้องผิวหนังจากแสงแดดได้ตามที่โฆษณา โดยล่าสุด ได้เรียกเก็บเพิ่มอีกราว 20 รายการ
จากการวิเคราะห์โดยองค์กรผู้บริโภค เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ครีมกันแดดยอดนิยมและที่มีราคาสูงหลายยี่ห้อ ไม่ได้ให้การปกป้องได้ตามที่โฆษณาไว้
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกเก็บคือ Ultra Violette’s Lean Screen Skinscreen ที่ระบุว่าสามารถปกป้องผิวได้ระดับ SPF 50+ แต่ผลการทดสอบจริง กลับได้ค่า SPF เพียง 4 และถูกเรียกคืนโดยสมัครใจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลยา ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของครีมกันแดดอีกประมาณ 20 รายการ จากแบรนด์อื่นๆ ที่ใช้สูตรพื้นฐานเดียวกัน และแสดงความ “กังวลอย่างรุนแรง” ต่อห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอลเหล่านี้
องค์การอาหารและยาออสเตรเลีย (TGA) ระบุในรายงานล่าสุด ว่า ผลการทดสอบเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า สูตรพื้นฐานเหล่านี้ ไม่น่าจะมีค่า SPF เกิน 21 และว่า บางผลิตภัณฑ์ อาจจะมีค่า SPF เพียง 4 เท่านั้น
โดยจากผลิตภัณฑ์ 21 รายการที่ TGA ระบไว้ มี 8 รายการที่ถูกเรียกคืน หรือหยุดผลิตทั้งหมด ขระที่อีก 10 รายการถูกระงับการขายชั่วคราว และอีก 2 รายการอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อีก 1 รายการ TGA ระบุว่า ผลิตในออสเตรเลีย แต่ไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังในอัตราที่มากที่สุดในโลก โดยมีการประเมินว่า ชาวออสเตรเลีย 2 ใน 3 คน จะต้องเคยผ่าตัดเอามะเร็งผิวหนังออกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับครีมกันแดดที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
TGA ระบุว่า Wild Child Laboratories โรงงานที่ผลิตสูตรพื้นฐานได้หยุดผลิตสูตรนี้แล้ว
ขณะที่ ทอม เคอร์โนว์ ผู้บริหารของ Wild Child Laboratories ระบุว่า TGA ไม่พบัญหาในการผลิตของโรงงานตน และว่า ความคลาดเคลื่อนที่รายงานในการทดสอบล่าสุด เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในทั้งอุตสาหกรรม
โดย sbs.com.au ได้เปิดเผยรายชื่อของครีมกันแดด ที่ถูกเรียกเก็บ ดังนี้
-Aspect Sun SPF 50+ Physical Sun Protection, and Tinted Physical Sun Protection
– Aesthetics Rx Ultra Protection Sunscreen Cream
– New Day Skin Good Vibes Sunscreen SPF50+, and Happy Days Sunscreen SPF 50+rs
– Allganics Light Sunscreen SPF 50+
– Beauti-FLTR Lustre Mineral SPF 50+
– Found My Skin SPF 50+ Tinted Face/Body Cream
– Ethical Zinc Daily Wear Light Sunscreen, Tinted Facial Sunscreen (Dark), and Tinted Facial Sunscreen (Light)
– Endota Mineral Protect SPF50 Sunscreen
– We are Feel Good Inc Mineral Sunscreen SPF 50+
– GlindaWand The Fountain of Youth Environmental Defence Cream SPF 50+
– UltraViolette Velvet Screen SPF50
– People4Ocean SPF 50+ Mineral Bioactive Shield Lightly Tinted Cream
– McoBeauty SPF 50+ Mineral Mattifying Sunscreen
– Naked Sundays Collagen Glow Mineral Sunscreen
– Outside Beauty & Skincare SPF 50+ Mineral Primer
– Salus SPF 50+ Daily Facial Sunscreen Broad Spectrum