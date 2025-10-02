รมว.ต่างประเทศ เตรียมคุยสถานทูตจีน ขอความชัดเจน ข่าวสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชา

สีหศักดิ์ เตรียมคุยสถานทูตจีน ขอความชัดเจนข่าวสนับสนุนอาวุธให้เขมร ชี้ ซื้อขายอาวุธเป็นเรื่องธรรมดา หากไม่ได้เอาไปรุกรานประเทศอื่น
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาให้งบสนับสุนนกัมพูชาเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดว่า ในกรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) เราต้องคุยอยู่แล้ว มีการตกลงกันว่าจะร่วมกันเก็บกวาดทุ่นระเบิด การถอนอาวุธหนัก การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องคุยกัน ขณะนี้รายละเอียดของการพูดคุยกำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด วันก่อน นอร์เวย์บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตนเชื่อว่ามีอีกหลายประเทศพร้อมให้การช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางกัมพูชายังไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ทั้งที่เราเสียงสะท้อนไปยังต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำร่วมกัน ซึ่งเราจะต้องมาคุยกันในรายละเอียด ยังไม่สามารถไปสรุปได้ เขายังไม่ให้ความร่วมมือ
ถามว่า เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดครอบคลุมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้วยหรือไม่ เพราะเขายังไม่ตอบรับเลยในการประชุมที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เดี๋ยวเราไปคุยกับเขา เพราะจากที่คุยกันที่นิวยอร์ก เราได้แสดงความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำในสิ่งที่ตกลงกันให้เป็นรูปธรรม ทั้งหมดอยู่ที่ความจริงใจ
เมื่อถามถึงกรณีจีนสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เขาอาจจะให้ แต่เขาไม่ได้สนับสนุนที่จะเอาอาวุธนั้นมารุกรานประเทศอื่น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันประเทศเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชามารุกรานประเทศไทย เมื่อถามย้ำว่า เป็นการซื้อขายกันปกติใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ปกติในเรื่องของการซื้อขายอาวุธ ซึ่งเราก็มี
ถามอีกว่า เมื่อเกิดข่าวนี้ขึ้น กระทรวงการต่างประเทศต้องคุยกับสถานทูตจีนในไทยหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทาง รมว.กลาโหมบอกว่าเป็นข่าวเก่า เมื่อถามว่า จะประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเข้าใจอย่างไร เพราะขณะนี้คนไทยเข้าไปถล่มเพจทางการจีน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เดี๋ยวตนจะไปเช็กดู และจะขอความกระจ่างจากทางสถานทูตจีน ต่อข้อถามว่า หมายถึงทางสถานทูตจีนจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เดี๋ยวขอคุยกับสถานทูตจีนก่อน ซึ่ง รมว.กลาโหมชี้แจงแล้วว่าเป็นข่าวเก่า ย้ำว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศเป็นเรื่องที่หลายประเทศทำกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ความช่วยเหลือเพื่อจะไปรุกรานประเทศอื่น ประเด็นนี้สำคัญ และเรื่องนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการ