กลัวเสียโอกาส! ปธน.เกาหลีใต้ สั่งปราบม็อบ ฮือต้านจีน-ต่างชาติ ชี้ทำลายภาพลักษณ์-ศก.ประเทศ
ในระหว่างการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาระดับสูง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ได้สั่งการให้ปราบปรามการชุมนุมต่อต้านชาวจีนและชาวต่างชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งกำลังทำลายภาพลักษณ์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ได้รับความเสียหาย
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกลุ่มขวาจัดได้จัดการชุมนุมแสดงการต่อต้านชาวจีนอย่างต่อเนื่อง โดยบางส่วนเจาะจงโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลเกาหลีใต้จะเริ่มออกมาตรการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า(ฟรีวีซ่า) ซึ่งเริ่มมีผลแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้
บรรดาภาคเอกชนของเกาหลีใต้ต่างหวังจะได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายฟรีวีซ่า โดยเครือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้เริ่มเปิดตัวแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน และเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้รองรับแอปพลิเคชั่นจีนแล้ว
“ใครจะอยากไปเที่ยวหรือช้อปปิ้งในประเทศที่ผู้คนดูหมิ่นพวกเขาโดยไม่มีเหตุผล?” นายอีกล่าวในที่ประชุมดังกล่าว และว่า เราต้องขจัดพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองและไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ซึ่งส่งผลเสียต่อประโยชน์ของชาติและภาพลักษณ์ของประเทศ
ผู้นำเกาหลีใต้ได้สั่งการให้ปราบปรามการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ปลุกให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และให้ใช้มาตรการพิศษเพื่อยุติความเกลียดชัง
ทั้งนี้โครงการฟรีวีซ่านี้ของเกาหลีใต้มีกำหนดจะดำเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าและมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีอีกำลังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างจีน ก่อนหน้าการเยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปก) ที่เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพที่เมืองคยองจู ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคมนี้