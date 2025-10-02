แมนเชสเตอร์ระทึก! รถพุ่งชน แทงคนนอกโบสถ์ยิว บาดเจ็บ 4 ราย
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม หลังจากชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนผู้คน จนมีผู้บาดเจ็บ 4 ราย โดยมีผู้ถูกแทงด้วย บริเวณนอกโบสถ์ยิวแห่งหนึ่ง ทางตอนเหนือของเมืองแมนเชสเตอร์
ข่าวระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในวันยมคิปปูร์ ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรอบปีของศาสนายูดาห์ หรือยิว และเชื่อว่า เรื่องดังกล่าวจบลงตรงที่ชายที่ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิง
เรื่องราวดังกล่าวมีการโพสต์ขึ้นบน X อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า หลังเวลา 09.30 น. ไม่นาน ตำรวจเกรตเตอร์ แมนเชสเตอร์ ได้รับแจ้งให้ไปยังโบสถ์ฮีบรู คองเกรเกชั่น โดยมีผู้แจ้งว่า มีคนขับรถพุ่งชนผู้คน และมีชายคนหนึ่งถูกแทง หลังจากนั้นมีรายงานว่า มีผู้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นมีรายงานว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโกลาหลดังกล่าว 4 ราย มีทั้งผู้ที่ถูกชนและถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ
นายแอนดี เบิร์นแฮม นายกเทศมนตรีเขตเกรตเตอร์ แมนเชสเตอร์ บอกกับวิทยุบีบีซีว่า เหตุการณ์อันตรายได้สิ้นสุดลงแล้ว
ทั้งนี้ เมืองแมนเชสเตอร์ ถือเป็นสถานที่ที่เคยเกิดเหตุร้ายแรงที่สุดของอังกฤษ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็คือเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในคอนเสิร์ตของอารีอานา กรานเด เมื่อปี 2017 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 22 ราย