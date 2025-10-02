จีน โต้ข่าว ไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชา ใช้ปะทะไทย ย้ำไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม แฟนเพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่มายังกัมพูชา ระบุข้อความ ดังนี้
โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าว
“คำถาม: เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานข่าวว่า ประเทศกัมพูชาได้ใช้จรวดที่ผลิตจากจีนในเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา และกล่าวว่า อาวุธของจีนได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกล่าวหาจุดยืนของจีนโดยอ้อม สถานทูตจีนมีความเห็นอย่างไร
คำตอบ: จีนขอย้ำว่า นับตั้งแต่การเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในฐานะเพื่อนบ้านฉันมิตรของไทยและกัมพูชา จีนได้พยายามทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีของตนเอง จีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆ ให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา อุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีน-กัมพูชาที่มีอยู่แล้ว
จีนไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และได้สนับสนุนอาเซียนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางการเมืองตาม “วิถีอาเซียน” จีนยินดีที่จะสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับไทย กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูความสงบสุขของบริเวณชายแดน
เราขอเรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และความผาสุขของประชาชน และทำสิ่งที่เป็นบวกและสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชา แทนที่จะเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างมีเจตนาเลวร้ายและปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย”