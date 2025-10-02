ต่างประเทศ

ชัตดาวน์สหรัฐ ส่อยืดเยื้อ! ทำเนียบขาวเตือน ‘เลิกจ้างครั้งใหญ่’ เริ่มใน 2 วัน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม บีบีซี รายงานความคืบหน้าหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะ “ชัตดาวน์” หรือปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ทำเนียบขาวแถลงว่าการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐจำนวนมากจะเริ่มขึ้นภายใน 2 วันข้างหน้า

ภายหลังสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณซึ่งจะส่งผลให้หลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องหยุดชะงักชั่วคราว ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวาระแรก

Vice President JD Vance, standing with White House press secretary Karoline Leavitt, waves after speaking with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Wednesday, Oct. 1, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

นายเจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ และ นางแคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกประจำทำเนียบขาว แถลงกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่ากำลังเล่นเกมการเมือง

“หากพวกเขากังวลมากเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันซึ่งพวกเขาควรจะกังวล สิ่งที่พวกเขาควรทำคือให้หน่วยงานรัฐบาลกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ไม่ใช่บ่นเกี่ยวกับวิธีที่เราตอบสนอง” นายแวนซ์กล่าว ขณะที่นางลีวิตต์ระบุถึงการเลิกจ้างครั้งใหญ่ว่า “บางครั้งคุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ พรรคเดโมแครตทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้”

American flags fly in front of the U.S. Capitol at sunrise, Wednesday, Oct. 1, 2025, in Washington. Mass layoffs of US federal workers will begin within two days, the White House says, as lawmakers trade blame over the first government shutdown in almost seven years. The shutdown began on Wednesday after Republicans and Democrats in Congress failed to agree a new spending plan before the midnight deadline. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

รายงานระบุด้วยว่าพรรคเดโมแครตต้องการรับประกันเงินทุนด้านสาธารณสุขก่อนจะเห็นชอบกับข้อตกลงงบประมาณรายจ่าย พรรคเดโมแครตเปิดทางให้รัฐบาลปิดทำการเพื่อพยายามเจรจารักษาสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขสำหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อย แต่ความพยายามในการเจรจากับพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

ขณะที่พรรครีพับลิกันต้องการใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อระงับการดำเนินงานของรัฐบาลจนถึงกลางเดือนพ.ย. และจัดสรรงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ขู่ว่าหากพรรคเดโมแครตยังไม่ยอมผ่านงบจัดสรรที่รัฐบาลเสนอก็จะเดินหน้าปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกว่า 3 แสนคนภายในเดือนธ.ค.

A closed sign stands in front of the National Archives on the first day of a government shutdown, Wednesday, Oct. 1, 2025, in Washington. At a White House briefing on Wednesday afternoon, Vice-President JD Vance made a rare appearance alongside Press Secretary Karoline Leavitt and accused the Democrats of playing political games. “If they are so worried about the effect this is having on the American people, and they should be, what they should do is reopen the government, not complain about how we respond,“ he said. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

