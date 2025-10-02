ชัตดาวน์สหรัฐ ส่อยืดเยื้อ! ทำเนียบขาวเตือน ‘เลิกจ้างครั้งใหญ่’ เริ่มใน 2 วัน

ชัตดาวน์สหรัฐ ส่อยืดเยื้อ! ทำเนียบขาวลั่น “เลิกจ้างครั้งใหญ่” จะเริ่มขึ้นใน 2 วันข้างหน้า
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม บีบีซี รายงานความคืบหน้าหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะ “ชัตดาวน์” หรือปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ทำเนียบขาวแถลงว่าการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐจำนวนมากจะเริ่มขึ้นภายใน 2 วันข้างหน้า
ภายหลังสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณซึ่งจะส่งผลให้หลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องหยุดชะงักชั่วคราว ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวาระแรก
นายเจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ และ นางแคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกประจำทำเนียบขาว แถลงกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่ากำลังเล่นเกมการเมือง
“หากพวกเขากังวลมากเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันซึ่งพวกเขาควรจะกังวล สิ่งที่พวกเขาควรทำคือให้หน่วยงานรัฐบาลกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ไม่ใช่บ่นเกี่ยวกับวิธีที่เราตอบสนอง” นายแวนซ์กล่าว ขณะที่นางลีวิตต์ระบุถึงการเลิกจ้างครั้งใหญ่ว่า “บางครั้งคุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ พรรคเดโมแครตทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้”
รายงานระบุด้วยว่าพรรคเดโมแครตต้องการรับประกันเงินทุนด้านสาธารณสุขก่อนจะเห็นชอบกับข้อตกลงงบประมาณรายจ่าย พรรคเดโมแครตเปิดทางให้รัฐบาลปิดทำการเพื่อพยายามเจรจารักษาสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขสำหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อย แต่ความพยายามในการเจรจากับพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ขณะที่พรรครีพับลิกันต้องการใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อระงับการดำเนินงานของรัฐบาลจนถึงกลางเดือนพ.ย. และจัดสรรงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ขู่ว่าหากพรรคเดโมแครตยังไม่ยอมผ่านงบจัดสรรที่รัฐบาลเสนอก็จะเดินหน้าปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกว่า 3 แสนคนภายในเดือนธ.ค.
ที่มา ข่าวสด