ผู้ดีช็อก! คนร้ายโจมตีโบสถ์ยิวในแมนเชสเตอร์ ดับ 2 สาหัส 3
เกิดเหตุโจมตีโบสถ์ยิวในวันยมคิปปูร์ ซึ่งถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยคนร้ายได้ขับรถพุ่งชนผู้คนและใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่โบสถ์ยิวในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษ ขณะที่ผู้คนกำลังร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คนที่อาการสาหัส
ตำรวจแมนเชสเตอร์ระบุว่า ผู้ก่อเหตุได้โจมตีที่โบสถ์ยิวฮีตันพาร์คคองเกรเกชัน ในเขตครัมป์ซอลล์ ทางตอนเหนือของเมือง คือญิฮาด อัล-ชามี อายุ 35 ปี เป็นพลเมืองอังกฤษเชื้อสายซีเรีย ขณะก่อเหตุผู้ต้องสงสัยสวมเสื้อกั๊กที่ดูเหมือนมีวัตถุระเบิด แต่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธวิสามัญในที่เกิดเหตุทันที
เหตุโจมตีดังกล่าวถูกระบุว่า เป็นการก่อการร้าย หลังผู้ต้องสงสัยถูกวิสามัญแล้ว หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดถูกได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่ ขณะที่ตำรวจยืนยันในเวลาต่อมาว่าอุปกรณ์ที่ผู้ต้องสงสัยสวมใส่ไม่สามารถใช้งานได้จริง
ตำรวจกำลังสืบสวนเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ เบื้องต้นไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่า ผู้ต้องสงสัยเคยถูกส่งไปเข้าร่วมในโครงการต่อต้านการก่อการร้ายหรือกลุ่มหัวรุนแรงของอังกฤษ ที่มีชื่อโครงการว่า Prevent
นายลอเรนซ์ เทย์เลอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ถูกประกาศว่าเป็นการก่อการร้ายแล้ว ทั้งยังมีรายงานว่า มีชายสองคนวัย 30 กว่าปี และหญิงวัย 60 กว่าปี ถูกจับกุมในข้อหาวางแผนก่อการร้าย
เทย์เลอร์กล่าวฝากไปยังชุมชนชาวยิวทั้งประเทศที่ควรจะได้ร่วมประกอบพิธีสำคัญในวันศักดิ์สิทธิ์นี้ ที่กำลังอยู่ในความโศกเศร้าและหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัย โดยยืนยันว่า ตำรวจอังกฤษกำลังระดมกำลังอย่างรวดเร็ว
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ต้องรีบเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดยุโรปที่โคเปนเฮเกน เพื่อเป็นประธานการประชุมฉุกเฉินที่กรุงลอนดอน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การคุ้มครองแก่ชุมชนชาวยิว พร้อมสั่งเพิ่มกำลังตำรวจประจำการรอบโบสถ์ยิวทั่วประเทศ
สตาร์เมอร์กล่าวว่า เราต้องพูดให้ชัดเจนว่า นี่คือความเกลียดชังที่กำลังฟื้นกลับมา และอังกฤษต้องเอาชนะมันอีกครั้ง
นายกิเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล ซึ่งเพิ่งวิจารณ์อังกฤษจากการตัดสินใจรับรองรัฐปาเลสไตน์ กล่าวว่า ทางการอังกฤษล้มเหลวในการยับยั้งการต่อต้านยิวและปล่อยให้ดำรงอยู่ต่อไป
“เราต้องพูดเรื่องจริง การยุยงปลุกปั่นต่อต้านชาวยิวและต่อต้านอิสราเอลอย่างโจ่งแจ้งแพร่หลาย รวมถึงการเรียกร้องสนับสนุนการก่อการร้าย ได้กลายเป็นปรากฏการณ์แพร่หลายบนท้องถนนในลอนดอน เมืองต่างๆ ทั่วอังกฤษ และในมหาวิทยาลัย เราคาดหวังจากรัฐบาลสตาร์เมอร์มากกว่าคำพูด” ซาร์โพสต์บน X