ทรัมป์โยนบาปเดโมเครต ชี้อาจต้องปลดจนท. ยุติโครงการ ฟุ้งผันเงินภาษีแจกมะกันชน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบางส่วนอาจถูกปลด และต้องมีการตัดลดโครงการต่างๆ ที่พรรคเดโมเครตสนับสนุนทิ้ง หากการชัตดาวน์ หรือการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลยังคงยืดเยื้อต่อไป พร้อมเสนอแนวคิดที่ว่า อาจมีการจัดเช็คเงินคืนให้กับประชาชน โดยมาจากรายได้ของภาษีศุลกากรใหม่ที่รัฐบาลของเขาเรียกเก็บ
ทรัมป์กล่าวถึงสมาชิกสภาคองเกรสเดโมแครต ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ OAN เกี่ยวกับบันทึกของสำนักงานบริหารและงบประมาณ (OMB) ที่ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีการปลดพนักงานว่า “อาจมีการปลด และนั่นเป็นความผิดของพรรคเดโมแครต เราอาจตัดโครงการที่พวกเขาอยากได้ โครงการโปรดของพวกเขา และโครงการเหล่านั้นจะถูกตัดแบบถาวร เพราะผมมีอำนาจที่จะตัดสิ่งที่ไม่ควรได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่แรก และผมอาจจะทำอย่างนั้น”
ทั้งนี้ รัฐบาลกลางสหรัฐเข้าสู่สภาวะชัตดาวน์บางส่วนตั้งแต่วันพุธ หลังสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณได้ ทำให้มีเพียงบริการที่ถือว่าจำเป็นเท่านั้นที่ยังดำเนินการอยู่
ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า รายได้จากภาษีศุลกากรใหม่เริ่มทยอยเข้ามาแล้ว และอาจเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในอนาคต โดยเงินส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ชำระหนี้รัฐบาล ซึ่งอาจสูงถึง 38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ดี การประเมินรายได้จากภาษีศุลกากรของทรัมป์ สูงกว่าตัวเลขที่ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ประเมินไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งคาดว่ารายได้จากภาษีศุลกากรของทรัมป์อาจสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี
ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลของเขากำลังพิจารณานำรายได้จากภาษีศุลกากรมาใช้เพื่อออกเช็คคืนเงินให้แก่ชาวอเมริกัน
“เราอาจแจกจ่ายเงินให้กับประชาชน เหมือนกับการจ่ายเงินปันผลให้กับคนอเมริกัน เราคิดว่าบางทีอาจจะอยู่ที่ 1,000-2,000 ดอลลาร์ ซึ่งน่าจะดีมาก” ทรัมป์กล่าว