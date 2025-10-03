ปาฏิหาริย์! หนุ่มอังกฤษกระโดดร่มสูง 3,300 ม. แต่ร่มไม่กาง ร่างกระแทกพื้น แต่รอดมาได้
เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า เกิดเหตุปาฏิหาริย์ขึ้น เมื่อหนุ่มวัย 25 ปี จากอังกฤษ กระโดดร่มจากที่สูง 11,000 ฟุต หรือราว 3,300 เมตร แต่ร่มชูชีพทั้ง 2 กลับไม่กาง ทำให้ร่างของเขาร่วงลงสู่ทะเลทรายเนวาดา แต่กลับรอดตายมาได้
ข่าวระบุว่า เรื่องราวสุดปาฏิหาริย์นี้ เกิดขึ้นกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่า มิตเชลล์ ดีกิน วัย 25 ปี ที่บินมาจากประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อร่วมในการแสดงผาดโผนครั้งนี้ ที่รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยขณะที่กำลังกระโดดแบบ “แทนเด็ม” หรือการกระโดดร่มพร้อมกับผู้ฝึกติดกัน ที่ระดับความสูง 11,000 ฟุต ปรากฏว่า ร่มชูชีพหลักและร่มชูชีพฉุกเฉินของเขาไม่ทำงาน ทำให้ทั้งคู่ร่วงลงสู่พื้น ด้วยความเร็วประมาณ 56-72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนตกลงบนทะเลทรายเนวาดา และถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในลาสเวกัส และรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์
ข่าวระบุว่า ดีกิน ได้เดินทางมาสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกระโดดร่มที่สนามบินจีน ในเขตคลาร์ค เคาน์ตี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน เพื่อฉลองวันเกิดอายุครบรอบ 25 ปี
อิซาเบล คลาเชอร์ แฟนสาวของดีกิน ได้ก่อตั้ง “โกฟันด์มี” ขึ้น เพื่อระดมเงินช่วยเหลือดีกิน โดยโกฟันด์มี ระบุว่า หลังประสบเหตุ นายดีกิน ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง รวมทั้งกระดูกเชิงกรานหัก ซี่โครงหัก ปอดทะลุ ไตฉีกขาด
“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาอย่างมาก ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆ เพราะเขาอยู่ไกลบ้านมาก” คลาเชอร์เขียนไว้ในคำอธิบายการระดมทุน ซึ่งจนถึงขณะนี้เกือบบรรลุเป้าหมาย 24,000 ดอลลาร์แล้ว
อย่างไรก็ตาม นายจิรอน อาร์คอส พอนเซ ครูฝึกวัย 54 ปี ที่ร่วงลงมาพร้อมกับดีกิน ยังอยู่ในอาการวิกฤต
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แม่ของดีกิน ได้อัพเดตอาการของลูกชาย และบอกว่า ตอนนี้ดีกินเริ่มเดินได้แล้วโดยใช้ไม้ค้ำช่วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงานตำรวจลาสเวกัส (LVMP) และสมาคมกระโดดร่มสหรัฐอเมริกา (USPA) ตามรายงานของ LVMP ระบุว่า ครูสอนกระโดดร่มคนหนึ่ง ได้บอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า เขาสังเกตเห็นว่าร่มชูชีพทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร