ไต้ฝุ่นบัวลอย พัดถล่มเวียดนาม ดับพุ่ง 49 ราย คาดเสียหาย 1.57 หมื่นล้านบาท

ยอดดับจากไต้ฝุ่น ‘บัวลอย’ ในเวียดนามสูงแตะ 49 ราย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ซินหัว รายงานว่า สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบัวลอย ซึ่งเป็นพายุลูกที่ 10 ที่พัดถล่มเวียดนามในปี 2025 บวกกับน้ำท่วมและดินถล่มที่ตามมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้สูญหาย 16 ราย และผู้บาดเจ็บ 153 ราย โดยตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงเกือบ 12.8 ล้านล้านดองเวียดนาม หรือ ราว 1.57 หมื่นล้านบาท
รายงานระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบัวลอยทำลายบ้านเรือน 200 หลัง บ้านเรือนเสียหายหรือหลังคาเปิดมากกว่า 1.69 แสนหลัง และบ้านเรือนจมน้ำ 64,800 หลัง ขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ จมน้ำกว่า 80,600 เฮกตาร์ หรือ ราว 5.03 แสนไร่ รวมถึงพัดกวาดปศุสัตว์มากกว่า 21,000 ตัว และสัตว์ปีกเกือบ 5 แสนตัว
นอกจากนั้นพายุไต้ฝุ่นบัวลอยยังสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะหลายประเภท โดยน้ำท่วมและดินถล่มปิดกั้นถนนกว่า 7,500 สาย ซึ่งหน่วยงานทางการเดินหน้าความพยายามประเมินความเสียหาย ฟื้นฟูการบริการที่จำเป็น และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
คณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้รับเงินบริจาค 6.72 แสนล้านดองเวียดนาม หรือ ราว 826 ล้านบาท เมื่อนับถึงบ่ายวันที่ 2 ตุลาคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบัวลอย