ความหวังริบหรี่ อินโดฯไม่พบสัญญาณชีพใต้ซากโรงเรียนถล่ม กว่า 50 ชีวิตยังสูญหาย
สำนักข่าวเอพี รายงานความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกอาคารเรียนที่พังถล่มลงมา ที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของเด็กชาย 3 คนออกมาจากใต้ซากตึกได้เพิ่มเติม ขณะที่ยังมีนักเรียนอีกกว่า 50 ชีวิตที่ยังคงสูญหาย โดยมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจพบสัญญาณชีพใต้ซากอาคารแล้ว จึงได้เริ่มใช้เครื่องจักรหนักในการช่วยขุดซาก เพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วมากขึ้น
ทั้งนี้ อาคารโรงเรียนดังกล่าวถล่มลงมาขณะที่นักเรียนกำลังละหมาดกันอยู่ใต้อาคาร ที่มีอายุเก่าแก่กว่าศตวรรษ โดยด้านบนของอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที่ผู้รอดชีวิตจากเหตุดังกล่าว เปิดเผยว่า เกิดเหตุนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายเกรด 7-12 และอายุระหว่าง 12-19 ปี ส่วนนักเรียนหญิงจะไปละหมาดอยู่ที่อีกส่วนหนึ่งของตึก และสามารถหลบหนีออกมาได้
เอพี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า พบนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 8 ราย และบาดเจ็บ 105 ราย นักเรียนที่บาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกหัก ขณะที่นักเรียนอีก 55 คน ยังไม่พบตัว
ทางการอินโดนีเซีย แจ้งว่า อาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น แต่อยู่ระหว่างการต่อเติมอีก 2 ชั้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่า ฐานรากของอาคารเก่า จนไม่สามารถรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตอีก 2 ชั้นที่กำลังก่อสร้างได้ จนทำให้เกิดการถล่มลงมาขณะที่กำลังเทคอนกรีต
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติการอย่างแข็งขัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด เพื่อทุบและเคลื่อนย้ายแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ ขณะที่มีรายงานว่า เริ่มมีกลิ่นออกมาแล้ว จนทำให้พวกเจ้าหน้าที่ไม่อยากจะคิดว่าภายในซากดังกล่าวจะต้องพบเจอกับสิ่งใด โดยคาดว่า จะสามารถกู้ร่างผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารออกมาได้ทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้