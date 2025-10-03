เจ้าชายวิลเลียม ให้สัมภาษณ์นักแสดงดัง จะทรงเปลี่ยนแปลงสถาบัน เมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์
บีบีซี รายงานว่า เจ้าชายวิลเลียม ตรัสว่า พระองค์จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ โดยแหล่งข่าวราชวงศ์เปิดเผยว่า นี่คือการสัมภาษณ์ที่เปิดเผยที่สุดเท่าที่มีมา
เจ้าชายวิลเลียมได้ทรงสนทนากับ ยูจีน เลวี นักแสดงดัง ในพระราชวังวินด์เซอร์ ในรายการ The Reluctant Traveller ทางช่อง Apple TV+ ซึ่งนักแสดงดังได้ถามเจ้าชายวิลเลียม เกี่ยวกับบทบาทในอนาคตในฐานะกษัตริย์
พระองค์มีดำรัสว่า คิดว่าคงพูดได้ว่า การเปลี่ยนแปลงอยู่ในแผนของผม การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดี ก็ยอมรับมัน ผมสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ผมไม่กลัวมัน มันคือสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้น ความคิดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ มันไม่ได้สุดโต่งเกินไป แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่า จำเป็นต้องเกิดขึ้น
เจ้าชายทรงขี่สกู๊ตเตอร์มาพบกับนักแสดงดัง ซึ่งพระองค์บอกว่า ทรงใช้เดินทางรอบบริเวณปราสาท และทรงตรัสว่า เป็นแฟนตัวยงของภาพยนตร์ชุด American Pie ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนว Coming-of-age ที่เลวีรับบทเป็นพ่อที่อดทนและทุกข์ทรมานมานาน
ระหว่างการเสด็จเยือนห้องที่โอ่อ่าที่สุดห้องหนึ่งของปราสาท พระองค์ได้ตรัสถึงประวัติศาสตร์ราชวงศ์ด้วย
“หากไม่ระมัดระวัง ประวัติศาสตร์อาจเป็นภาระหนักและเป็นสมอเรือที่รั้งไว้ ทำให้รู้สึกอึดอัดและถูกจำกัดมากเกินไป สิ่งสำคัญคือการมีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันนั้น”
เจ้าชายวิลเลียมทรงย้ำถึงความสำคัญของประเพณี และตรัสว่า พระองค์ไม่กลัวที่จะตั้งคำถามเพื่อให้สถาบันยังคงมีความสำคัญ
“มีบางประเด็นที่เมื่อพิจารณาประเพณีแล้วคิดว่า มันยังเหมาะสมกับปัจจุบันหรือไม่ มันยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ เรายังคงทำและสร้างอิมแพกต์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่”
“ดังนั้น ผมตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ นั่นคือ สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงจริงๆ”
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพูดถึงครอบครัว ลูกๆ การแทรกแซงของสื่อ แล การเป็นแฟนบอลของแอสตัน วิลล่า รวมไปถึงความเครียดจากการรับมือกับโรคมะเร็งของทั้งพระบิดา คิงชาร์ลส์ที่ 3 และเจ้าหญิงเคท
“เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ทำให้ผมหนักใจมาก ความกังวลหรือความเครียดเกี่ยวกับครอบครัว ทำให้รู้สึกหนักใจมาก”
พระองค์ยังได้ตรัสถึงบรรดาพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ที่รับมือกับสถานการณ์ที่พระมารดาทรงพระประชวร
“เราพยายามมอบความมั่นคง ปลอดภัย ที่พวกเขาต้องการ” และว่า “เราเป็นครอบครัวที่เปิดกว้าง เราจึงพูดคุยกันถึงเรื่องที่เรากังวลใจ แต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่า มันจะส่งผลเสียอย่างไร”
“ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ อยู่เคียงข้างกันและคอยสร้างความมั่นใจให้กับลูกๆ ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี”
เจ้าชายวิลเลียม ตรัสถึงพระอนุชา เจ้าชายแฮร์รี่ เมื่อถูกถามถึงประสบการณ์ใช้ชีวิตในราชวงศ์ที่เติบโตมาภายใต้การดูแลที่เข้มงวดของพระบิดาและพระมารดา
“ผมหวังว่าเราจะไม่กลับไปใช้วิธีการเดิมๆ ที่ผมกับเจ้าชายแฮร์รีเติบโตมา และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่กลับไปใช้วิธีการเดิมๆ ในสถานการณ์แบบนั้นอีก
เลวีกล่าวกับบีบีซีว่า เขาประหลาดใจกับความจริงใจและการเปิดเผยความรู้สึกเบื้องลึกของเจ้าชายวิลเลียมที่มอบให้เขาตลอดทั้งรายการ
และในขณะที่เจ้าชายและนักแสดงดัง ดื่มเบียร์จนหมดแก้วและปิดท้ายวันด้วยกัน เจ้าชายตรัสว่าพระองค์ต้องการสร้างโลกที่พระโอรสของพระองค์จะต้องภูมิใจ
“คุณรู้ไหม ชีวิตก็ถูกส่งมาเพื่อทดสอบเราเช่นกัน และบางครั้งมันก็ท้าทายมาก และการที่สามารถเอาชนะมันได้คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเรา ผมภูมิใจในตัวภรรยาและคุณพ่อมาก ที่พวกท่านรับมือกับทุกอย่างในปีที่ผ่านมา ลูกๆ ของผมก็รับมือกับมันได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน”