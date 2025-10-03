ไกด์กัมพูชา ถูกมาเลเซีย จับปรับ หลังคลิปไวรัล ด่าพนักงานบนเครื่อง-ราดน้ำใส่จนท.สนามบิน

ไกด์กัมพูชา ถูกมาเลเซีย จับปรับ 7 พันบาท หลังคลิปไวรัล ด่าพนักงานบนเครื่อง-ราดน้ำใส่ จนท.สนามบิน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัล ปรากฏไกด์นำเที่ยวชาวกัมพูชารายหนึ่ง ราดน้ำใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ก่อนจะยกที่เหลือในขวดขึ้นดื่ม ตบท้ายด้วยการมองหน้าด้วยนั้น
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา หลัง นายหลิน เว่ยดา (Lin Weida) ไกด์ชายอายุ 41 ปี ใช้ถ้อยคำหยาบคายตำหนิพนักงานต้อนรับสายการบิน Batik Air เที่ยวบินจากฮ่องกงไปยังกัวลาลัมเปอร์ เขาถูกรวบทันทีหลังจากลงจากเที่ยวบิน
นายหลิน ถูกแจ้งข้อหาจาก 2 เหตุการณ์ดังกล่าว มีรายงานระบุว่า เขาถูกปรับเป็นเงินประมาณ 6,922 บาท (900 ริงกิต) ส่วนคดีอาญาข่มขู่เจ้าหน้าที่สนามบิน อาจถูกปรับเงินประมาณ 7,691 บาท (1,000 ริงกิต) หรือจำคุก 3 เดือน หรือทั้งจำและปรับ
ที่มา mothership
