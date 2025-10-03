ตลาดเบียร์ญี่ปุ่นสะเทือน Asahi เสี่ยงขาดแคลนในญี่ปุ่น หลังถูกโจมตีทางไซเบอร์
บีบีซี รายงานว่า ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ของอาซาฮี ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ ชาบรรจุขวด เป็นผลจากการที่ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มกำลังเผชิญกับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในประเทศ
จากการเปิดเผยของบริษัท โรงงานส่วนใหญ่ของ อาซาฮีกรุ๊ป ในญี่ปุ่นหยุดนิ่งตั้งแต่วันจันทร์ หลังจากการโจมตีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของญี่ปุ่น รวมถึง 7-Eleven และ FamilyMart ได้ออกมาเตือนลูกค้าให้ระวังสินค้าของอาซาฮี ที่อาจขาดแคลน
FamilyMart ระบุในแถลงการณ์ว่า อาซาฮี ได้ระงับคำสั่งการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าเป็นการชั่วคราว โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ขณะที่ 7-Eleven เครือร้านสะดวกซื้อระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ได้ระงับการจัดส่งสินค้า อาซาฮี ภายในประเทศ รวมถึงเบียร์ ซูเปอร์ดราย ยอดนิยม
ฟาก Lawson ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่อีกรายหนึ่งของญี่ปุ่น ระบุว่า คาดว่าผลิตภัณฑ์ของอาซาฮีบางส่วนจะขาดแคลนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อาซาฮีเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นเจ้าของ Fullers ในสหราชอาณาจักร และแบรนด์ระดับโลกอย่าง Peroni, Pilsner Urquell และ Grolsch
โดยยอดขายรวมในญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่ง นอกจากเบียร์แล้ว อาซาฮียังผลิตเครื่องดื่มและอาหาร รวมถึงจัดหาสินค้าแบรนด์ของตนเองให้กับร้านค้าปลีกอย่าง FamilyMart
อาซาฮีกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ระบบที่ขัดข้องนั้นจะจำกัดอยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น และยังไม่มีการยืนยันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
“เรากำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริง และฟื้นฟูการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการฟื้นฟู”