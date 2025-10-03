ไฟลุกท่วม ไหม้โรงกลั่นน้ำมันเชฟรอน ใกล้ลอสแองเจลิส แจ้งเตือนประชาชนอยู่แต่ในที่พัก
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดไฟไหม้ขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันเชฟรอน ที่เมืองเอล เซกุนโด ใกล้นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันที่ 2 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐ ส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมสูง มองเห็นได้ในระยะไกล
ทางการเมืองเอล เซกุนโด ได้ออกแถลงการณ์หลังเกิดไฟไหม้ราว 30 นาที แจ้งให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและไม่มีคำสั่งให้อพยพแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงานจากทั้งทางการและทางเชฟรอนว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวหรือไม่ โดยทางเชฟรอนเอง ยังไม่ได้ตอบคำถามใดๆที่สื่อถามไป
ฮอลลี มิตเชล ผู้ดูแลเขตลอสแองเจลิส เคาน์ตี้ เปิดเผยกับ KCAL-TV ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่เพียงส่วนเดียวของโรงกลั่นน้ำมันได้แล้ว
ขณะที่สำนักงานของ เกวิน นิวซอม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่า กำลังจับตาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมมือกับทางการรัฐและท้องถิ่น เพื่อปกป้องชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ เอล เซกุนโด เป็นเมืองที่ติดริมชายหาด อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส ไปทางตอนใต้ราว 1.6 กิโลเมตร
โดยนางคาเรน บาสส์ นายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิส โพสต์บน X ระบุว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผลกระทบที่จะมีต่อสนามบิน แต่ทางสนามบินพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากมีการร้องขอเข้ามา
ข้อมูลจากเชฟรอน ระบุว่า โรงกลั่นน้ำมันของเชฟรอนแห่งนี้ กินเนื้อที่ประมาณ 3.9 ตารางกิโลเมตร และมีท่อส่งน้ำมันยาวกว่า 1,770 กิโลเมตร โดยโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้เปิดทำการตั้งแต่ปี 1911 สามารถกลั่นน้ำมันได้มากถึง 290,000 บาร์เรล ต่อวัน