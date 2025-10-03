สลด เด็กหญิงขวบครึ่ง พลัดตกหม้อนมร้อน ในห้องครัวโรงเรียนอินเดีย
สื่ออินเดีย รายงานเหตุสลดที่ทำเอาหัวใจคนเป็นพ่อแม่โศกเศร้าไปตามๆ กัน กับเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในเมืองอนันตปุระ ประเทศอินเดีย หลังกล้อง CCTV ในห้องครัวของโรงเรียน จับภาพขณะที่ ด.ญ.อัคษิตา (Akshita) อายุ 1 ขวบครึ่ง ได้ติดตามแม่ของเธอ ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน เข้าไปในครัวเพื่อชงกาแฟ
ขณะนั้น มีหม้อนมร้อนที่เพิ่งปลดลงมาวางใต้พัดลมเพดาน เพื่อให้อุณหภูมิเย็นลง จากนั้นทั้งคู่ได้เดินออกจากห้องครัวไป ก่อนที่จะปรากฎภาพ ด.ญ.อัคษิตา เดินตามแมวตัวหนึ่งกลับมาในครัวคนเดียว ก่อนจะสะดุดและพลัดตกลงไปในหม้อนมร้อนๆ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจากแผลโดนลวกอย่างรุนแรง
ครั้นได้ยินเสียงของลูกน้อยกรีดร้อง แม่ของเธอรีบวิ่งมาดึงเธอขึ้นมาจากหม้อและนำส่งโรงพยาบาลอนันตปุระในทันที ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยอาการ ก่อนส่งตัวอัคษิตายังโรงพยาบาลคูร์นูล เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ ด.ญ.อัคษิตา เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บระหว่างการรักษา
