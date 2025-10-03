เยอรมนีเดินหน้าสอบเหตุโดรนปริศนาโผล่ ป่วนสนามบินมิวนิก กระทบเที่ยวบิน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ทางการเยอรมนีเดินหน้าสอบสวน หลังพบโดรนปริศนาจำนวนหนึ่ง โผล่เหนือน่านฟ้าสนามบินมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนเส้นทางบินจำนวนมาก ทำให้ผู้โดยสารเกือบ 3,000 คนตกค้าง
เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นคล้ายกับที่เกิดในวงการการบินยุโรป ที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโจมตียุโรปที่เป็นพันธมิตรกับยูเครน
อย่างไรก็ตาม สนามบินมิวนิก ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม โดยรอยเตอร์รายงานว่า มีผู้โดยสารเริ่มเช็กอินเที่ยวบินไปยังเมือวาร์นา ประเทศบัลแกเรีย และตารางเที่ยวบินขาออก แสดงให้เห็นว่ามีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกเพียงไม่กี่เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินแรกของวันนี้คือ เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ที่ลงจอดสนามบินมิวนิก เมื่อเวลา 05.25 น.
สนามบินมิวนิก ระบุว่า มีการตรวจพบโดรนปริศนาหลายลำ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม ทำให้หอควบคุมการบินต้องระงับการปฏิบัติการ ส่งผลให้มีเที่ยวบินถูกยกเลิก 17 เที่ยวบิน และกระทบการเดินทางของผู้โดยสารเกือบ 3,000 คน ซึ่งทางสนามบินได้จัดเตียงสนาม ผ้าห่ม และอาหารให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ขณะเดียวกัน มีเที่ยวบินขาเข้าอีก 15 เที่ยว ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินในภูมิภาคแทน
ขณะที่โฆษกตำรวจเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์บิลด์ ว่า มีการตรวจพบโดรนปริศนาช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม เหนือสนามบินมิวนิก แต่เนื่องจากมืดแล้ว จึงไม่สามารถระบุขนาดหรือชนิดของโดรนได้
ด้านสถานีโทรทัศน์สาธารณะ บีอาร์ รายงานว่า ตำรวจได้เข้ามาสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งจะเกิดเหตุโดรนปริศนาโผล่ที่สนามบินในประเทศเดนมาร์ก และนอร์เวย์ จนทำให้ต้องปิดสนามบินชั่วคราว และนำไปสู่การหารือกันของผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อสนับสนุนแผนการติดตั้งระบบป้องกันโดรน
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่มีใครออกมากล่าวหาว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรปริศนาเหนือสนามบินมิวนิก แต่เจ้าหน้าที่ของยุโรปบางคนเชื่อว่า “รัสเซีย” อยู่เบื้องหลังการป่วนทางอากาศของยุโรปในเร็วๆนี้
อูซูลา วอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า “รัสเซียพยายามทดสอบพวกเรา แต่รัสเซียเองก็ยังพยายามหว่านความแตกแยกและความหวาดวิตกในสังคมของเรา”