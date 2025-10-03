เทสลา ปรับลดราคา Model 3 ลง 160,000 บาท เพิ่มก้านไฟเลี้ยว ชูวิ่งไกล 750 กม.

เทสลา ปรับลดราคา Model 3 ลง 160,000 บาท ใส่กล้องหน้า เพิ่มก้านไฟเลี้ยว ชูวิ่งไกล 750 กม.
รายงานจาก เทสลา ประเทศไทย (Tesla Thailand) ว่าบริษัทได้เปิดตัว รถไฟฟ้าซีดาน Model 3 รุ่นขับเคลื่อนล้องหลังแบบ Long Range รุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดพร้อมอัพเดตฮาร์ดแวร์ใหม่ ปรับราคาเริ่มต้นที่ 1,439,000 บาท เพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น
สำหรับรถรุ่นนี้มาพร้อมการเพิ่มกล้องบริเวณกันชนด้านหน้า เพิ่มความคมชัดในการมองเห็น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและเพื่อการจอดที่สะดวกขึ้น การอัพเดตนี้ทำให้ Model 3 มีกล้องทั้งหมด 8 ตัว รองรับระบบ Autopilot ที่ใช้เทคโนโลยีวิชั่น
และเพิ่มก้านไฟเลี้ยวเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและการขับขี่ พร้อมดีไซน์ด้วยโลโก้สีดำด้าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้น ด้วยโลโก้สีดำด้านบริเวณกระโปรงท้าย
Model 3 รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังแบบ Long Range สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 750 กม. มาพร้อมล้อขนาด 18 นิ้ว และล้อขนาด 19 นิ้ว วิ่งได้ไกลสูงสุด 691 กม. สำหรับจากการทดสอบตามมาตราฐาน (WLTP) ซึ่งถือเป็นรถรุ่นที่มีระยะทางวิ่งไกลมากที่สุดในบรรดารถ Tesla ทั้งหมด
รองรับการชาร์จด้วยเครือข่าย Supercharger กำลังสูงสุด 250 กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้สูงสุด 308 กม. ภายในเวลาเพียง 15 นาที (อ้างอิงจากการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่)
สำหรับราคา Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive
- Model 3 รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง มอเตอร์เดี่ยว ราคาเดิม 1,599,000 บาท ปรับราคาใหม่ 1,439,000 บาท
- Model 3 รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง แบบ Long Range มอเตอร์เดี่ยว ราคา 1,599,000 บาท
- Model 3 รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง แบบ Long Range มอเตอร์คู่ ราคาเดิม 1,899,000 บาท ปรับราคาใหม่ 1,799,000 บาท
- Model 3 รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบ Performance มอเตอร์คู่ ราคาเดิม 2,199,000 บาท ปรับราคาใหม่ 2,099,000 บาท