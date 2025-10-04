เตียบัญ บินจีน ตรวจเรือฟริเกตลำแรก ที่จีนมอบให้ เผยติดตั้งทดสอบเรียบร้อย ลำ 2 คืบ 50%
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เฟรชนิวส์ รายงานว่า เตียบัญ อดีตรองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้เปิดเผยความคืบหน้า การสร้างเรือฟริเกตของกัมพูชา ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากจีน ผ่านโซเชียลมีเดีย
โดย เตียบัญ อ้างว่า เรือฟริเกตลำแรก เป็นโครงการความช่วยเหลือทางทหารของจีนสำหรับกัมพูชา ได้รับการติดตั้งและทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งยังว่า เรือลำที่สองก็ประสบความสำเร็จในการติดตั้งไปแล้วถึง 50%
เตียบัญ ยังระบุว่า เขาได้เดินทางไปตรวจดูเรือด้วยตนเองเมื่อ 20 กันยายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในภาพยังมี เตียเซยฮา รมว.กลาโหม ลูกชายของ เตียบัญ ได้เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
