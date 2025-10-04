‘ทรัมป์’ สั่งอิสราเอลหยุดถล่มฉนวนกาซา หลังฮามาสตอบรับแผนสันติภาพกาซาบางส่วน
สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กลุ่มฮามาสได้ออกมาตอบรับแผนสันติภาพฉนวนกาซา 20 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ในบางส่วนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ดำเนินมานาน 2 ปีในฉนวนกาซา และตกลงที่จะปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด ทำให้ทรัมป์ออกมาบอกให้อิสราเอลหยุดการโจมตีฉนวนกาซาทันที
ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ได้เห็นชอบในแผนสันติภาพดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ทรัมป์ให้เวลากลุ่มฮามาสในการตอบรับแผนสันติภาพดังกล่าวภายในวันที่ 5 ตุลาคม ไม่อย่างนั้นจะเจอกับผลตามมาที่ร้ายแรง
แต่ล่าสุด กลุ่มฮามาสออกมาตอบรับแผนสันติภาพ 20 ข้อในบางส่วน โดยตกลงที่จะปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว ตามเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ นอกจากนั้น กลุ่มฮามาสยังพร้อมที่จะส่งต่อการบริหารฉนวนกาซาให้กับคณะกรรมการปาเลสไตน์ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่เป็นฉันทามติของชาวปาเลสไตน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติอาหรับและอิสลาม ส่วนข้อเสนออื่นๆ ในแผนสันติภาพจะต้องมีการหารือกันภายในหมู่ชาวปาเลสไตน์ก่อน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮามาสไม่ได้บอกว่าจะตกลงว่าจะทำให้ฉนวนกาซาปลอดอาวุธและปลอดทหาร แม้ว่านั่นจะเป็นเงื่อนไขที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการแต่กลุ่มฮามาสปฏิเสธมาโดยตลอด นอกจากนั้น กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ตกลงในเรื่องการถอนกำลังของอิสราเอลแบบเป็นขั้นตอน ขัดแย้งกับเงื่อนไขของฮามาสที่อยากให้กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกทั้งหมด เจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสเปิดเผยกับสำนักข่าวอัลจาซีราว่า ฮามาสจะไม่ยอมวางอาวุธจนกว่าอิสราเอลจะยุติการยึดครองฉนวนกาซา อีกเงื่อนไขในแผนสันติภาพ 20 ข้อที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ตกลงคือเรื่องที่ให้กลุ่มฮามาสต้องยุติการใช้อำนาจทางการเมืองในฉนวนกาซา โดยบอกว่าฮามาสจะต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยใดๆ เกี่ยวกับอนาคตของฉนวนกาซา
ถึงกระนั้นก็ดี ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเชื่อว่ากลุ่มฮามาสแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมให้มีสันติภาพที่ยั่งยืน โดยบอกให้รัฐบาลอิสราเอลของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูหยุดโจมตีฉนวนกาซาทันทีเพื่อที่จะนำตัวประกันออกมาอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว “เราพร้อมที่จะพูดคุยในเรื่องรายละเอียดต่างๆ นี่ไม่ใช่เรื่องของกาซาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง” ทรัมป์โพสต์ลงบนทรูธ โซเชียล
ด้านคณะทำงานของเนทันยาฮูออกมาระบุว่า อิสราเอลพร้อมร่วมมือกับประธานาธิบดีทรัมป์และทีมงานอย่างเต็มที่เพื่อยุติสงครามตามหลักการที่อิสราเอลระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทรัมป์ เสนาธิการทหารกองทัพอิสราเอลได้สั่งการเตรียมความพร้อมที่จะบังคับใช้แผนสันติภาพกาซาของทรัมป์ในเฟสแรก แต่ไม่ได้พูดถึงการลดกิจกรรมทางทหารในฉนวนกาซา
ทั้งนี้ ชาวบ้านในฉนวนกาซายังพบเห็นรถถังอิสราเอลทำการโจมตีใส่ถนน Talateeni ในใจกลางกาซา ซิตี้ แม้ทรัมป์จะโพสต์ให้อิสราเอลหยุดโจมตีฉนวนกาซาก็ตาม เครื่องบินของอิสราเอลยังคงโจมตีใส่กาซา ซิตี้อย่างต่อเนื่องแม้ฮามาสจะเผยแพร่แถลงการณ์ยอมรับเงื่อนไขบางประการในแผนสันติภาพของทรัมป์
โฆษกกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์เปิดเผยว่าทางกาตาร์ได้ประสานงานกับประเทศตัวกลางในการเจรจาอย่างสหรัฐอเมริกาและอียิปต์ ในการพูดคุยถึงแผนสันติภาพกาซา 20 ข้อของทรัมป์
ล่าสุด กองทัพอิสราเอลจะลดกิจกรรมทางทหารในฉนวนกาซาให้เหลือน้อยที่สุด ตามรายงานของ Galatz สถานีวิทยุทหารของอิสราเอล โดยกองทัพได้รับคำสั่งให้ใช้ปฏิบัติการตั้งรับเพียงอย่างเดียว