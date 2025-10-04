คอลัมน์ไฮไลต์โลก : เปิดโรดแมปฉบับ ‘ทรัมป์’ นำสันติภาพสู่ฉนวนกาซา
เผยออกมาแล้วสำหรับแผนสันติภาพ 20 ข้อ ที่เป็นข้อเสนอของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ผู้นำสหรัฐ เพื่อมุ่งยุติสงครามนองเลือดในฉนวนกาซาที่ดำเนินมาเกือบครบ 2 ปีเต็ม และมุ่งฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ที่กลายเป็นเศษซากแห่งความหายนะ เปลี่ยนผ่านไปสู่ฉนวนกาซาใหม่ที่มีอนาคตรุ่งโรจน์
โรดแมปดังกล่าวประกอบด้วย 1.กาซาจะกลายเป็นเขตปลอดก่อการร้ายและแนวคิดหัวรุนแรง ซึ่งจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้าน 2.กาซาจะได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในกาซา 3.หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ สงครามจะยุติลงทันที อิสราเอลจะถอนกองกำลังกลับไปยังแนวที่ตกลงไว้ เพื่อเตรียมการปล่อยตัวประกัน ในช่วงเวลานั้นปฏิบัติการทางทหารจะถูกระงับทั้งหมด จนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขการถอนกำลังโดยสมบูรณ์ 4.ภายใน 72 ชม.หลังอิสราเอลยอมรับข้อตกลงนี้ต่อสาธารณะ ตัวประกันทั้งหมดไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วจะถูกส่งกลับคืน
5.จากนั้นอิสราเอลจะปล่อยนักโทษที่ถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตจำนวน 250 คน และชาวกาซา 1,700 คนที่ถูกจับกุมหลังวันที่ 7 ตุลาคมปี 2023 สำหรับตัวประกันอิสราเอลแต่ละรายที่มีการส่งคืนร่าง อิสราเอลจะส่งคืนร่างของชาวกาซาที่เสียชีวิต 15 ราย 6.สมาชิกฮามาสที่ให้คำมั่นว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยอมปลดอาวุธ จะได้รับการนิรโทษกรรม 7.เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงนี้ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะถูกส่งเข้าไปในกาซาทันที 8.การลำเลียงและแจกจ่ายความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซา จะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงจากทั้งสองฝ่ายโดยผ่านสหประชาชาติ หน่วยงานในสังกัด และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ 9.ฉนวนกาซาจะอยู่ภายใต้การบริหารปกครองชั่วคราวของคณะกรรมการปาเลสไตน์ ซึ่งจะประกอบด้วยชาวปาเลสไตน์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “คณะกรรมการสันติภาพ” (Board of Peace) ซึ่งเป็นคณะทำงานระหว่างประเทศชั่วคราว ที่มีทรัมป์เป็นประธาน และมี โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษรวมอยู่ด้วย คณะทำงานจะวางแนวทางบริหารจัดการเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูกาซา จนกว่ารัฐบาลปาเลสไตน์จะดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่เสร็จสิ้น
10.แผนพัฒนาเศรษฐกิจของทรัมป์เพื่อฟื้นฟูฉนวนกาซาจะถูกจัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเคยมีบทบาทการสร้างเมืองสมัยใหม่ที่รุ่งเรืองในตะวันออกกลาง 11.ทำการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีอัตราภาษีและอัตราการเข้าถึงที่ต้องการ 12.จะไม่มีใครถูกบังคับให้ออกจากกาซา และผู้ที่ต้องการออกมีอิสระที่จะทำเช่นนั้นและกลับเข้ามาได้ 13.ฮามาสและกลุ่มอื่นๆ ต้องไม่มีบทบาทในการปกครองฉนวนกาซาทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั้งหมด รวมถึงอุโมงค์และโรงงานผลิตอาวุธจะถูกทำลาย 14.พันธมิตรในภูมิภาคจะประกันว่าฮามาสและกลุ่มต่างๆ ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
15.สหรัฐจะทำงานร่วมกับพันธมิตรอาหรับและนานาชาติเพื่อพัฒนากองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศชั่วคราว (ISF) เพื่อส่งกำลังไปในฉนวนกาซาทันที 16.อิสราเอลจะไม่ยึดครองหรือผนวกฉนวนกาซา และกองกำลังป้องกันอิสราเอล(IDF) จะส่งมอบดินแดนที่ยึดครองในกาซาให้ ISF ควบคุม 17.กรณีที่ฮามาสชะลอหรือปฏิเสธข้อเสนอนี้ การดำเนินการข้างต้นรวมถึงปฏิบัติการช่วยเหลือ จะดำเนินต่อไปในพื้นที่ปลอดการก่อการร้ายที่ส่งมอบจาก IDF ให้ ISF 18.จะมีการตั้งกระบวนการสนทนาข้ามศาสนาโดยยึดหลักคุณค่าของความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 19.เมื่อการพัฒนากาซามีความก้าวหน้าและการปฏิรูปของรัฐบาลปาเลสไตน์ได้รับการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ เงื่อนไขต่างๆ ก็อาจพร้อม ที่จะนำไปสู่การกำหนดการปกครองตนเองและการเป็นรัฐปาเลสไตน์ 20.สหรัฐจะจัดเจรจาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพื่อตกลงในขอบเขตทางการเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิสราเอลและฮามาสแล้วว่าจะยอมรับโรดแมปนี้แต่โดยดีหรือไม่