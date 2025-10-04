จับตา! พรรคแอลดีพี โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่วันนี้ มุ่งนั่งเก้าอี้นายกฯ ปลาดิบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ ซึ่งจะต้องรับมือกับปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาชาวต่างชาติเข้าเมืองมากเกินไป และกอบกู้ความเชื่อมั่นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อพรรคแอลดีพีให้กลับมา
สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคแอลดีพี 295 คนและผู้มีสิทธิคนอื่นๆ จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่จาก 5 แคนดิเดต โดยผู้ที่เป็นตัวเต็งในการชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคแอลดีพีคือ นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร วัย 44 ปี นางซานาเอะ ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วัย 64 ปี ผู้มีจุดยืนทางการเมืองสายอนุรักษ์นิยม และนายโยชิมาสะ ฮายาชิ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วัย 64 ปี ผู้มีจุดยืนทางการเมืองสายกลาง
นางทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายเชิงรุก วิจารณ์ธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยและพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขข้อตกลงด้านการลงทุนที่ญี่ปุ่นทำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ เพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรต่างตอบแทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนั้นทำให้นักลงทุนแสดงความกังวล ด้านนายโคอิซูมิและฮายาชิบอกว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะมากนัก แต่ให้คำมั่นว่าจะขึ้นค่าจ้างและช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมทางการเงินที่กำหนดโดยรัฐบาลชุดก่อนที่เคยทำไว้
หากโคอิซูมิชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแอลดีพีก็อาจทำให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศ และหากทาคาอิจิก็อาจเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค
อย่างไรก็ตาม พรรคแอลดีพีไม่ได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสภาสูงและสภาล่าง ทำให้ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะไม่ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยอัตโนมัติและต้องมีการโหวตเลือกในสภาอีกที แต่พรรคแอลดีพียังคงเป็นพรรคใหญ่ที่สุดในสภา จึงเชื่อว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่มีโอกาสสูงที่จะผ่านการโหวตรับรองในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นอยู่ดี
ทั้งนี้ โพลสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่าจะไม่สามารถหาผู้ชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเลือกตั้งรอบแรก และคาดว่าจะมีการโหวตลงคะแนนรอบสองระหว่างสองแคนดิเดตที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากในการโหวตรอบแรก โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการลงคะแนนในเวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น และผู้ได้รับเลือกจะแถลงข่าวในเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น